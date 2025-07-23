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    借精給妻生2娃 她跑完法院合法當「爸媽」

    小青與同婚妻子共育兩娃，卻無法自動獲得法律親屬地位。台南地院依釋字748施行法，准許她收養伴侶孩子，才補上親子關係。情境照（資料照）

    小青與同婚妻子共育兩娃，卻無法自動獲得法律親屬地位。台南地院依釋字748施行法，准許她收養伴侶孩子，才補上親子關係。情境照（資料照）

    2025/07/23 06:00

    〔記者王捷／台南報導〕同婚伴侶小青、小蓁，以人工生殖方式產下兩位子女，雖然小蓁是生母，但小青卻不是法律上的親人，台南地院民事庭依據釋字第748號施行法，符合子女最佳利益，裁准收養。

    小青與伴侶小蓁兩人交往7、8年，在2021年依釋字第748號解釋施行法完成結婚登記，並共同以人工生殖方式生育兩名子女。

    目前的人工生殖法，僅限不孕的異性婚姻配偶適用，同婚家庭無法在人工生殖後，直接取得雙親法律地位，因此類似小青與小蓁的通婚家庭，若用借精、卵的人工生殖方式產下孩子，必須透過收養補足法律上關係。

    小青與小蓁有兩位透過人工生殖的子女，今年4月簽訂書面收養契約後向法院聲請認可，法院審酌釋字第748號施行法第20條明文規定，已結婚的同性配偶可收養另一半的親生子女，準用民法收養程序，而且收出養雙方均已親自同意，法律程序完備，沒有違反民法不得認可收養的情況。

    為了確認收養是否符合子女最佳利益，法院委託台南市童心園社會福利關懷協會進行家庭訪視，調查報告指出，小青與小蓁婚姻穩定、家庭支持良好，雙方自子女出生以來共同參與育兒，照顧責任明確，收養人小青具備親職能力，對子女有高度情感投入與照顧意願，與兩名子女關係緊密。

    法院最終認定，小青收養動機良善，有助於鞏固人工生殖家庭的法律地位與實質照顧現況，裁准兩人收養，聲請費用由小青負擔。

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