扯！台鐵宜蘭石城站阿北落軌 渾身酒氣自行爬出車底

男子渾身酒氣跌落月台。（脆Threads網友林治榕linzhirong1提供）

2025/07/05 18:05

首次上稿 17:25

更新時間 18:05 新增李男自稱頭暈、台鐵延誤時間

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台鐵宜蘭石城站今天下午約3點多發生民眾跌落月台意外，南下區間車剛好進站，55歲李姓男子在列車進站前摔落月台，所幸躲進鐵軌與月台間隙中逃過一劫。站務員緊急通報，目擊民眾嚇出一身冷汗，最後在眾人加油聲中，李男渾身酒氣爬出車底，警消將他送醫，落軌原因仍待釐清，李男則聲稱頭暈跌落。這起意外共影響2列次、延誤累計52分鐘。

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台鐵4188區間車今天下午3點16分開進石城站，未料該男在列車進站前一刻落軌，幸運的是，他躲進月台底下空間，險些被輾壓，站務員發現後，查看男子無礙，意識清楚、無明顯傷勢後，鬆了一口氣，月台民眾則紛紛上前吶喊打氣，因月台與列車間縫隙狹小，僅能鼓勵男子自行爬出，最後該男轉身背對大家，四肢趴地緩慢爬出車底，渾身酒氣被警消送醫。

台鐵說，列車約下午3點16分進站，但遇民眾落軌，造成台鐵福隆至大里間暫以西正線單線雙向行車，上、下行各次列車皆有延誤，經查看監視器，該男是掉落鐵軌，站務員引導後約3點半自行爬出，4點解除狀況恢復雙向通行，意外共影響2列次、延誤累計52分鐘。

網路社群平台脆Threads也有網友直擊救援畫面，網友林治榕linzhirong1貼文寫道，「石城車站工作人員發現有人跌入鐵軌，幸好馬上發現！在大家協力幫助下成功脫困，目前只受一點皮肉傷。人已獲救，還在釐清是否因為喝酒導致，在等候警察和救護車過來」，引發網友熱議及轉傳訊息。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

落軌男幸運躲進縫隙間。（脆Threads網友林治榕linzhirong1提供）

落軌男自行爬出車底。（脆Threads網友林治榕linzhirong1提供）

眾人引導落軌男爬出車底，不斷喊加油。（脆Threads網友林治榕linzhirong1提供）

男子自行爬出區間車底後被警消送醫。（脆Threads網友林治榕linzhirong1提供）

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