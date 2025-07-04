高雄老翁海泳被狗咬溺斃！里長痛罵愛心媽媽：聚集幾百隻害出人命

幾組愛心媽媽出沒在永安區餵養流浪狗。（民眾提供）

2025/07/04 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕76歲蔡姓老翁昨天（3日）下午在高雄永安區石斑路鑽石沙灘公園游泳時，疑遭3隻流浪犬在海裡攻擊，不慎溺水死亡，當地新港里長何應成痛罵，幾組外地來的愛心媽媽趁深夜跑來餵狗，導致附近幾個里聚集幾百隻流浪犬，講也不講不聽，上個月才有一名年輕人在同個海域游泳被咬傷，迄今仍在住院，如今發生人命，到底要找誰討公道。

何應成說，昨天出事的蔡姓老翁早年是靠飼養魚苗供養殖戶謀生，如今年紀已大，老婆已過世，兒子在澎湖上班，女兒領有身障手冊，家庭狀況不算太好，昨日傳出憾事，當地居民氣憤之餘，更造成人心惶惶，擔心流浪犬會再攻擊無辜的人。

請繼續往下閱讀...

何應成指出，幾組外地來的愛心媽媽，趁著深夜跑來附近幾個里餵養流浪犬，導致數百隻流浪犬在里內流竄，他自己騎車在里內巡守時，也曾差點被流浪犬攻擊，但這些愛心媽媽講也講不聽，明著（白天）不敢來，就暗著（晚上）來，這次害出人命，她們要負責嗎？

何應成表示，上個禮拜也有一名住在其他里的年輕人在同個海域游泳，也被流浪犬攻擊，耳朵都咬爛了，目前還在醫院住院治療，動保局雖然當天就來抓狗，但狗抓走了是否又是結紮後再回原地放生，根本沒人知道，他多次要求動保處進行大規模撲殺，但一直沒受到重視，讓他痛批：「難道永安區比較鄉下，就要接納市區不要的流浪狗嗎？」

蔡姓老翁海泳被流浪犬攻擊溺斃。（民眾提供）

幾組愛心媽媽出沒在永安區餵養流浪狗。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法