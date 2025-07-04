7天前剛出事！高雄「海狗殺人」海域 49歲男遭流浪狗咬掉耳朵

高雄「海狗殺人」海域7天前剛出事，49歲男被流浪狗咬掉耳朵送醫治療。（民眾提供）

2025/07/04 13:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕76歲蔡姓老翁昨天（3日）下午在高雄永安區石斑路鑽石沙灘公園游泳時，疑遭3隻流浪犬在海裡攻擊，不慎溺水死亡，但上月25日，49歲張姓男子也在同一處海域游泳時被流浪狗攻擊，還咬下他的耳朵，張男忍痛上岸回報撥打119，目前仍在醫院治療中。

警方指出，上月25日，49歲張姓男子在永安鑽石沙灘北側海域游泳時遭犬隻靠近並攻擊，張男事後自行游上岸並返回家中撥打119，員警至張男住家時，發現張男耳朵有外傷，無生命危險，由救護人員送醫治療。

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當地里長新港里長何應成說，短短7天就連績發生2起流浪狗傷人事件，還釀山一條人命，但早在去年5月，事故附近的海灘也發生過一名63歲婦人在海裡被流浪狗咬傷手臂，導致驚嚇而溺水，婦人一度失去呼吸心跳，經急救後恢復呼吸，還有另名婦人也有被流浪狗狗咬到小腿受傷，請兒子送他去岡山秀傳醫院就醫。

何應成認為，永安流浪狗問題嚴重，但多次向市府反應都無法得到有效解決方式，居民人心惶惶，擔心流浪犬會再攻擊無辜的人。

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