因這件事打死菜鳥男公關 「牛郎界李到晛」判刑12年

死者王男與李姓公關，兩人任職的牛郎店，位於這棟大樓內。（民眾提供）

2025/06/28 22:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市僅22歲的王姓牛郎（男公關），欠「台中牛郎界李到晛」之稱的李姓紅牌牛郎540萬元（實際約60萬元），去年被李男與共犯吳姓牛郎，於私人招待所內痛揍，送醫急救5天後不治，案發後兩人都被羈押，台中地檢署依傷害致人於死罪起訴兩人，台中地院判李男12年徒刑，吳男則判11年。

坊間傳聞，李男（28歲）的牛郎資歷達10年，圈內知名度頗高，還是一位舞廳老闆娘的乾兒子，收入很高，是牛郎店的紅牌公關，長相相當俊俏，有「台中牛郎界李到晛」之稱。

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依檢警調查，李男入行約10年，收入相當高，但王男案發前才入行不久，堪稱是菜鳥；至於王男欠債之因，檢警偵查顯示，是李男於台中市北區中清路經營私人招待所，曾雇用王男當員工，王男卻私自同意酒客賒帳，陸續累積60多萬元帳款，雙方協商後，王男簽6張共540萬元本票當擔保品，李男並於前年（2023年）11月將王男辭退。

檢警調查顯示，王男無法償還上述債務，李男遂指使吳男，於去年1月12日上午，將王男帶到上述招待所痛揍，王男臉部甚至被煙灰缸等物品重擊，導致顏面變形且顱內出血，兩人沒有將王男送醫，而是通知王男的父親到場，幫兒子償還債務。

王父中午抵達時，驚見兒子倒臥血泊，趕緊送醫急救5天，同月17日死亡，檢警拘提2人並聲押獲准，台中地檢署偵結，依重傷害致人於死罪起訴2人，原本由台中地方法院國民法官參與審理庭審判，但雙方同意改為一般程序，台中地院判處李男12年徒刑，吳男11年徒刑，可上訴。

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