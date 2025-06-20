還好有番茄醬！台中妙齡女受困廚房43小時 拋紅色「SOS 119」求救

柯女用番茄醬與紙袋寫的求救紙片。（警方提供）

2025/06/20 10:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市27歲柯姓妙齡女子獨居，她於本月15日上午到廚房時，一陣怪風將廚房房門關閉且反鎖，她關在廚房43小時，靠冰箱內的食物維生，就在受困期間，柯女突發奇想，用番茄醬在外送紙袋寫下紅色「SOS 119」，丟入鄰居陽台求救，鄰居17日上午發現報警救出，她感謝鄰居與警察，「還好有冰箱」與番茄醬。

中市警局第六分局市政派出所警員林塏洺、蘇虹綺於本月17日7時許，接獲報案稱西屯區某社區大樓內有民眾疑似受困，警消破門後，成功將受困者救出，調查顯示，柯女獨居在家，18日至廚房取物時，突然一陣怪風吹來，廚房房門關閉反鎖，她被關在廚房約43小時。

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柯女當時身上沒攜帶手機，無法打電話求救，但廚房冰箱內還有食物可吃喝，無立即的危險，她受困到17日，突發奇想利用冰箱內的「薯條好朋友」番茄醬，在外送紙袋上寫著「SOS 119」等語，並將之丟往其他住戶陽台求救，隨著紙片四處散落，被住戶發現報警。

警方馳抵現場，但尚無法證實有人受困，於門外喊話，「是誰？被反鎖嗎？是誰鎖妳？」柯女也高聲回答，「我被反鎖在裡面，門好像壞掉」，警消確認是受困，「妳是被困才拋紙條？」柯女趕緊說「對！」警消確認無誤，才破門而入救援。

有趣的是，柯女不是只有寫一張紙片，她把紙袋撕碎，寫很多張紙片拋出，鄰居陽台等處都散落寫著血紅色的「SOS」紙片，警消一時之間頗為納悶，「這是用什麼寫的？」柯女也坦白告知，這是沾番茄醬寫的。

鄰居（左）指引員警，查看紙片飄落的位置，鄰居還強調紙片數量不少。（警方提供）

柯女（左）脫困後，向警消致謝並解釋說，SOS是用番茄醬寫的。（警方提供）

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