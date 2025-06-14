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    逢甲大學壓死研究生榕樹2月已列管 意外現場師生放花束哀悼

    逢甲大學昨天傍晚在校園內發生榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。（記者蔡淑媛攝）

    逢甲大學昨天傍晚在校園內發生榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/14 12:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕逢甲大學昨天傍晚校園內發生榕樹倒塌意外，23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生與女友經過時，男碩生不幸被巨大老榕樹壓死，校方今天表示，這棵60年老榕樹在6年發現疑似生病，經挖土培養檢測陰性未罹褐根病，但今年2月發現有病灶已列管，但在可控範圍，未進一步處置，這次意外後，昨晚已緊急註記其他4棵列管生病老樹，提醒師生迴避不要靠近。

    逢大副校長唐國豪表示，全校有131棵老喬木，2年1次分區疏枝、高度降低3米、樹勢調整，發現有疾病也會每3個月施藥一次，全校共列管5棵生病樹木，如果病情嚴重或有危險，就會加以剷除，這棵倒塌老榕樹就是其中1棵，但研判在可控範圍內，這次意外除了雨勢，發現根系也出問題。

    唐國豪表示，學校將開始進行全校樹木大健檢，另4棵病樹會加嚴處置，如不適合會加以移除，唐國豪強調，逢甲是美麗校園，榕樹大道是建校就栽種樹木，大約400公尺，沒想到會發生致命意外，也請同學行走時要謹慎，若發現樹有特殊狀況就通報學校。

    逢甲大學榕樹大道60年老榕倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，師生送上花束悼念。（記者蔡淑媛攝）

    逢甲大學榕樹大道60年老榕倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，師生送上花束悼念。（記者蔡淑媛攝）

    這棵倒塌壓死學生的60年老榕樹在今年2月發現有病灶已列管，但在可控範圍，未進一步處置。（記者蔡淑媛攝）

    這棵倒塌壓死學生的60年老榕樹在今年2月發現有病灶已列管，但在可控範圍，未進一步處置。（記者蔡淑媛攝）

    逢甲大學昨天傍晚在校園內發生榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，這棵在今年2月疑似生病被校方列管。（記者蔡淑媛攝）

    逢甲大學昨天傍晚在校園內發生榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，這棵在今年2月疑似生病被校方列管。（記者蔡淑媛攝）

    唐國豪表示，意外後校方昨晚已緊急註記其他4棵列管生病老樹，提醒師生不要靠近。（記者蔡淑媛攝）

    唐國豪表示，意外後校方昨晚已緊急註記其他4棵列管生病老樹，提醒師生不要靠近。（記者蔡淑媛攝）

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