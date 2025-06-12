出金手續費高達120萬元 假投資詐騙幸被攔阻

林姓男子險被詐鉅金。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/12 21:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕63歲林姓男子落入詐騙集團假投資陷阱，詐團成員假冒成「投資顧問」，謊稱投資虛擬貨幣可以迅速獲利。林信以為真，接連匯出多筆資金投資，沒想到他要出金時，對方謊稱要付120萬元手續費；林為了一圓發財夢，到住家附近銀行打算匯款120萬元到對方所說指定帳戶，幸虧行員發現異狀通報警方，這才及時攔阻他再受騙。

警方調查，這起詐騙案發生在台北市大同區，住在該處的林姓男子，不久前透過網路，輾轉認識一名自稱是「投資顧問」的網友；對方每天對他噓寒問暖，還大談投資理財、秀出獲利滿滿的對帳單，看得他心癢難耐。

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不久後，林開口詢問投資方式，對方謊稱目前是投資虛擬貨幣的黃金時機，只要前往某虛擬貨幣交易平台操作，購買特定虛擬貨幣，就能迅速致富、獲利翻倍。林深信不疑，數月內多次匯出多筆資金到對方所說帳號，也確實發現帳面上獲利滿滿。

不過，當林打算出金時，對方卻謊稱必須要支付手續費120萬元才能兌現。由於金額龐大，無法透過網路銀行操作，他於是跑到台新銀行延平分行，打算辦理臨櫃匯款120萬元。行員詢問他匯款用途，他起先還謊稱是家中裝修的費用，但行員追問細節他卻說不出來，於是通報警方。

警方趕到現場釐清狀況，這才發現林男落入典型的假投資詐騙，警方拿出過往相關詐騙新聞，苦口婆心勸說，林男這才發現自己上當。

大同分局呼籲，詐騙集團常利用網路社群或通訊軟體，以「高報酬」、「穩賺不賠」等話術吸引被害人投資，並透過虛假「成功獲利」貼文製造賺錢假象，誘導民眾投入大筆資金；民眾務必提高警覺，可撥打165防詐騙專線諮詢及撥打110尋求警方協助。

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