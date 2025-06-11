為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女大生控遭日照院民性騷不成立 律師教蒐證眉角

    律師江信賢。（江信賢事務所提供）

    律師江信賢。（江信賢事務所提供）

    2025/06/11 20:37

    相關新聞請見︰

    女大生日照中心實習控遭院民性騷 審議不成立

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於林姓女大學生在日照中心實習時申訴遭長輩院民性騷擾，台南市府勞工局委員會審議不成立性騷擾。律師江信賢指出，性騷擾的動作或言語，常具有「偷襲、短暫性」的特性，因為事發突然，有時不易舉證，建議若發生時馬上向騷擾者表明「不舒服」，若有留下相關通話、錄音紀錄或是簡訊、line紀錄，都可以作為未來實務判斷的重要依據。

    江信賢表示，會構成性騷擾有關的相關法律責任，一定是跟「性」或「性別」有關的騷擾（肢體動作或言語等），舉凡一切帶有性意味、性暗示或性別歧視的言語、文字甚至是肢體觸碰，只要讓人感到不舒服、不自在、覺得被冒犯或受侮辱，就有可能構成性騷擾，依法應負民事或相關法律責任。若與「性」或「性別」無關，除非另外構成妨害名譽或公然侮辱，否則是不會構成性騷擾。

    他說，性騷擾的動作或言語，常具有「偷襲、短暫性」的特性，且因事發突然，有時候被害人真的很難舉證。建議若有發生被性騷擾的事實，可以馬上向騷擾者表明「不舒服」，若有留下相關通話、錄音紀錄，甚至是簡訊或line紀錄，都可以作為未來實務判斷的重要依據。

    如是屬於頻繁性或反覆性的相關言語或動作，江信賢認為，最好可以準備錄音筆或監視器或請求現場證人協助證明。最重要的是一旦發生性騷擾情事，一定要馬上尋求親友支持，親友雖然聽聞於被害人所述，即使不是直接證據，但是未來也都可以讓法院判斷相關資料，法官會根據經驗、論理法則，作為事實認定之依據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播