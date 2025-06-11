女大生控遭日照院民性騷不成立 律師教蒐證眉角

律師江信賢。（江信賢事務所提供）

2025/06/11 20:37

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女大生日照中心實習控遭院民性騷 審議不成立

〔記者王俊忠／台南報導〕對於林姓女大學生在日照中心實習時申訴遭長輩院民性騷擾，台南市府勞工局委員會審議不成立性騷擾。律師江信賢指出，性騷擾的動作或言語，常具有「偷襲、短暫性」的特性，因為事發突然，有時不易舉證，建議若發生時馬上向騷擾者表明「不舒服」，若有留下相關通話、錄音紀錄或是簡訊、line紀錄，都可以作為未來實務判斷的重要依據。

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江信賢表示，會構成性騷擾有關的相關法律責任，一定是跟「性」或「性別」有關的騷擾（肢體動作或言語等），舉凡一切帶有性意味、性暗示或性別歧視的言語、文字甚至是肢體觸碰，只要讓人感到不舒服、不自在、覺得被冒犯或受侮辱，就有可能構成性騷擾，依法應負民事或相關法律責任。若與「性」或「性別」無關，除非另外構成妨害名譽或公然侮辱，否則是不會構成性騷擾。

他說，性騷擾的動作或言語，常具有「偷襲、短暫性」的特性，且因事發突然，有時候被害人真的很難舉證。建議若有發生被性騷擾的事實，可以馬上向騷擾者表明「不舒服」，若有留下相關通話、錄音紀錄，甚至是簡訊或line紀錄，都可以作為未來實務判斷的重要依據。

如是屬於頻繁性或反覆性的相關言語或動作，江信賢認為，最好可以準備錄音筆或監視器或請求現場證人協助證明。最重要的是一旦發生性騷擾情事，一定要馬上尋求親友支持，親友雖然聽聞於被害人所述，即使不是直接證據，但是未來也都可以讓法院判斷相關資料，法官會根據經驗、論理法則，作為事實認定之依據。

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