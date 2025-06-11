陳歐珀涉浮報助理費案 妻150萬交保、2助理各5萬交保

民進黨前立委陳歐珀（收押中）擔任立委期間疑有浮報助理費情形，檢廉約談陳歐珀妻子徐慧諭（圖）後移送北檢，今晨訊後150萬交保。（記者塗建榮攝）

2025/06/11 06:53

〔記者王定傳／台北報導〕檢廉偵辦民進黨前立委陳歐珀涉收賄一案，上週才將陳聲押禁見獲准，辦案人員持續追查發現，陳在2020年至2021年擔任立委期間，疑有浮報助理費情形，且金額逾百萬元，昨啟動第二波行動，搜索陳的3名助理住處，並以被告身分約談助理李嘉玉、王宛娟等4人及陳妻徐慧諭共5人，今晨訊後諭令李、王各5萬元交保，徐慧諭150萬元交保，其他人請回；全案將朝犯貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物及刑法行使公務員登載不實公文書罪嫌持續偵辦。

檢廉調查，陳在擔任立委期間，涉收受聯興國際物流公司約400萬元賄賂，利用職權開公聽會、提案要台灣港務公司人員出席等方式，替聯興等業者爭取減少租金，並推動「商港法」修法圖利業者，另有上千萬元財產來源不明。

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檢廉6月3日兵分14路搜索陳歐珀等人住處，訊後以陳涉貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明及違反洗錢防制法，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於6月4日晚間裁准。

據了解，檢廉當時前往陳歐珀住處搜索時，查扣一本關鍵筆記本，裡面記載陳的立委辦公室助理須每月回捐款項，陳再叫人領出運用；追查發現，陳在2020年至2021年間，涉浮報助理薪資及加班費，且每月約10萬元，金額合計逾百萬元，昨因而啟動第二波搜索。

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