芬園日治縣庄派出所2棵荔枝樹大豐收 員警採果分送鄉親

縣庄派出所2棵荔枝樹已有逾半世紀樹齡，樹上荔枝滿出牆外。（記者湯世名攝）

2025/06/10 17:27

〔記者湯世名／彰化報導〕適逢荔枝產期，彰化警分局日治時期的縣庄派出所內，種有2棵黑葉荔枝樹，樹上荔枝結實累累，蔚為奇觀。縣庄派出所長洪慶謀說，這2棵荔枝樹可能有7、80年樹齡，由於派出所廣場土壤肥沃，荔枝的水分、香氣與甜度俱佳，他們每年此時都會採摘荔枝，分送給鄉親享用，促進派出所與地方民眾的情感交流，藉以達到敦親睦鄰。

洪慶謀說，縣庄派出所興建於日治時期，距今已有近百年歷史，派出所廣場還種了兩棵黑葉荔枝樹，實際樹齡已不可考，不過依派出所悠久歷史與荔枝樹樹形巨大來看，樹齡可能有7、80年。

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每年荔枝產期，縣庄所內的這2棵荔枝樹都結實累累，員警也都在勤餘時會同志工前往採摘果實，感受採果樂趣；每年採摘的荔枝重量都有數百台斤，由於荔枝數量太多，他們也都分送給鄉親享用，甚至其中1棵荔枝樹還長到圍牆外，伸手就可以摘到荔枝，卻從來沒有人來採摘過，原因是芬園鄉本就是黑葉荔枝的大宗產地，不少人都在種荔枝，因此也出現荔枝果實長到圍牆外卻沒有人要採摘的有趣現象。

彰化分局長林英煌說，縣庄派出所前廣場土壤肥沃，加上芬園鄉風調雨順、溫度適中，因此所產出的荔枝，其水分、香氣與甜度俱佳；今年芬園鄉黑葉荔枝儘管產量減少，但派出所這兩棵荔枝樹仍結實累累，因此他們都在採摘荔枝後與鄉親分享，促進派出所與地方的情感交流，做好敦親睦鄰。

縣庄派出所廣場2棵荔枝樹據稱已有逾半世紀樹齡，樹形相當巨大。（記者湯世名攝）

員警勤餘時體驗採摘荔枝樂趣。（記者湯世名攝）

員警勤餘時採摘荔枝分送鄉里敦親睦鄰。（記者湯世名攝）

縣庄派出所建於日治時期，廣場2棵荔枝樹適逢大豐收，結實累累。（記者湯世名攝）

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