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    台中這分局巡邏開單太少被分局長檢討？ 爆料警諷：快去屠戮百姓

    臉書社團「靠北police」有網友貼出太平分局內部群組對話，分局長要求查明「為何每班告發件數偏低？」遭質疑是要求員警多開單。（擷取自「靠北police」）

    臉書社團「靠北police」有網友貼出太平分局內部群組對話，分局長要求查明「為何每班告發件數偏低？」遭質疑是要求員警多開單。（擷取自「靠北police」）

    2025/06/10 12:32

    〔記者陳建志／台中報導〕臉書社團「靠北police」近日有疑似基層員警PO文，上傳一張太平分局內部回報各派出所巡邏績效，分局長卻要求所長查明「為何每班告發件數偏低？」遭質疑是不滿員警開單太少，要求員警要多開單，爆料的基層員警諷「趕快去屠戮太平的百姓就對了」。

    這名爆料者在臉書社團「靠北police」上傳一張太平分局內部回報各派出所巡邏績效的Line貼圖，上面可看到從中午12點到晚上10點，每2個小時一班的巡邏，取締件數都只有1件，最多2件，沈姓分局長因此在下面留言「查明為何每班告發件數偏低？」

    爆料者不滿表示，不開單直接給人調地，「調地後又不開再給你調一次」，質疑現在評估一個警察好壞是用開單來認定？並質疑希望基層開單，還規定不能離開自己的轄區開，強調都在太平，又不是跑去東區、北區為何不行？

    爆料者說，分局長還在做巡官、警務員工作，還在檢討每個基層的開單數，只要車禍又發生，就怪是開單不夠，唯一解決之道就是開單，「趕快去屠戮太平的百姓就對了」。

    有網友對此也不以為然，留言「開太少？好哦！不要同事卯起來開，你又私下要求所長請同事少開一點」。

    太平分局：當天要求了解狀況非檢討

    太平分局強調，因轄區人口成長、機動車輛數增加快速，今年1至5月統計為全台中市各分局轄區少數全般交通事故及A2、A3類交通事故案件增加的單位。為保障轄區居民交通安全、降低事故發生，爰要求同仁朝加強「重大交通違規執法作為」、強化「交通安全宣導」及提報「不合理交通工程」等方向執行，並針對重點違規項目精準執法。

    太平分局指出，這是當天各派出所定期回報每班巡邏績效，分局長發現開單件數偏低，請各單位了解是否因處理交通事故、為民服務等原因，導致該班開單件數偏低，只是要求了解狀況，並非檢討員警開單太少，要求要多開單。至於開單太少要調地，也只是內部管理宣示性的要求，主要是希望員警服勤時能積極一點。

    台中太平分局長不滿巡邏績效，要求查明「為何每班告發件數偏低？」基層員警解讀是要求多開單。（記者陳建志攝）

    台中太平分局長不滿巡邏績效，要求查明「為何每班告發件數偏低？」基層員警解讀是要求多開單。（記者陳建志攝）

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