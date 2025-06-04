涉洗錢、貪污、財產來源不明 前立委陳歐珀聲押禁見

前立委陳歐珀（中）遭檢方聲押禁見。（記者劉信德攝）

2025/06/04 07:08

〔記者王定傳／台北報導〕宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉幫商港業者向台灣港務公司協調租金，或推動「商港法」等事，涉有收受不正利益或賄賂約數百萬元，台北地檢署昨指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及其妻子徐慧諭、涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等9名被告；陳歐珀今晨訊後依違反貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明以及違反洗錢防制法聲押禁見。

同案被告部分，洪英正300萬元交保，徐慧諭80萬元交保，陳的特別顧問洪文宗50萬元交保，陳的好友、民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保，聯興公司會計葉珍琳10萬元交保，其他人請回。

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據了解，陳歐珀被檢舉的時間橫跨2016至2020年間，其中，陳曾召開會議幫商港事業協會，或業者向港務公司反映管理費及租金問題，時任商港事業協會榮譽理事長即本案被告洪英正，更曾主張台灣港務公司應將租金與管理費打折並停止調漲方案。

另外，聯興公司曾向港務公司基隆港務分公司承租東岸貨櫃儲運場等，但2018年間，卻發生德國籍貨櫃輪梅爾斯號撞擊碼頭事件，致頭橋式起重機、部分貨櫃受損。

兩年後即2020年間，陳歐珀推動「商港法第72條」等修法，希望把民有商港設施或其他陸上、水上財物毀損，以及因而所致營運損失的賠償費用者，列入可以勒令停止作業或禁止船舶入、出港事由，以確保損壞得以足額獲得賠償；由於聯興當時的負責人也是洪英正，檢調懷疑聯興透過洪文宗每月給陳5萬元顧問費，利用行、收賄方式請託修法。

檢廉昨搜索陳歐珀等人住所及聯興公司等，並約談陳歐珀夫妻、陳的特別顧問洪文宗、洪英正等9名被告與1名證人共10人到案，漏夜偵訊中；陳歐珀當年披民進黨戰袍出征選上宜蘭縣立委，連任3屆，2023年因捲入im.B詐騙風波而退選。

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