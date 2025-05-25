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    人妻偷吃小王後常簡訊回味嘿咻過程 人夫憤而求償獲判賠

    人妻偷吃小王後常簡訊回味嘿咻過程。（情境照）

    人妻偷吃小王後常簡訊回味嘿咻過程。（情境照）

    2025/05/25 08:44

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子發現妻子行蹤詭異，追問後妻子竟撂話要離婚，事後才發現妻子與小王常在每次嘿咻後，回味討論感想，憤而提告求償，新竹地院判小王需賠償陳男35萬元。

    103年結婚育有3名子女的陳男說，去年10月發覺妻子陳女行蹤詭異且頻繁回覆手機訊息，追問之下，陳女無理由提及離婚，卻又不願說明原因。經追查始知，陳女與劉姓小王長期互傳曖昧訊息表達愛意，訊息中多次討論每次性行為後之體驗感想，至少自前年12月起即經常有親密肢體接觸，逾越正常交友分際，發生多次性行為。

    陳男說婚後育有3名子女，打理家中事務，維繫家庭關係，並努力工作不輟，以供應家庭所需，卻因劉男介入，使陳女罔顧家庭，漠視他對家庭的付出，且其2人於訴訟期間仍有聯絡交往，令他難過焦慮不已。憤而要求劉男賠償60萬元。

    劉男則說陳女婚姻生活長期不睦，長期獨自照顧3名未成年子女，受有極大精神壓力，先生未實質關心家庭事務，雙方互動早已日趨冷淡，二人婚姻生活有名無實，他是因陳女婚姻關係存在裂痕無法與先生溝通，才同意與陳女交往，損害賠償金額應予酌減。

    法官認為，劉男明知陳女為有配偶之人，仍與陳女交往，並有親密肢體接觸及多次性行為，顯已侵害陳男基於婚姻配偶權關係之身分法益，使陳男受有精神上痛苦，已逾一般社會客觀上所能容忍程度，且情節重大，判小王劉男需賠償人夫35萬元。

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