公車急煞害多名乘客重摔、韌帶受傷 台北客運允賠償

有民眾表示，23日上午搭乘台北市南環幹線公車行經信義快速道路時，碰到公車急煞，多名乘客重摔在地。（台北客運公司提供）

2025/05/24 16:00

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市一輛南環幹線公車昨天（23日）行經信義快速道路，因前方事故緊急煞車，造成多名車上乘客重摔在地，有乘客因此韌帶受傷。台北客運公司今道歉並表示，有接到乘客來電反映，將附上慰問金並負擔後續醫療費用，同時已組成調查及輔導小組，查明事故發生原因。

有民眾在社群平台發文表示，昨日上午約8點30分搭乘南環幹線（原綠1）前往信義區上班，車輛在信義快速道路文山隧道行駛時，司機開超快，然後突然急煞，導致她與朋友以及一堆乘客直接飛出去、重重摔在地上，整台車亂成一團，甚至連扶手都斷了，令她相當驚嚇。

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該名乘客表示，公車急煞的瞬間她心想：「完了，我是不是要死在台灣了…」，她下班前往掛急診，醫師診斷是韌帶受傷，衣服沾到的髒污也洗不掉，直呼「從此以後再也不想搭那位司機開的公車了，拜託，真的超危險！！！」

台北客運公司回應，公司南環幹線公車230-FZ，昨日上午8點24分在信義快速道路文山隧道行駛時，因前方事故緊急煞車，王姓駕駛長當下有詢問是否有乘客受傷，但當下未聽到乘客回應，因此繼續行駛。

台北客運表示，公司接到乘客來電通知後十分重視，將派員和受傷乘客聯絡，擬先致贈慰問金3000元及水果禮盒，並先奉上乘客因此墊付的醫療及相關支出，也承諾會負責後續的醫療費用。此外，若還有其他因此次事件而受傷的乘客，可致電公司免付費服務專線0800-003307，會由專人協助後續慰問及賠償事宜。

台北客運表示，已組成調查及輔導小組，查明事故發生的原因，做好矯正和預防措施，並對因此受傷的乘客表達歉意。

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