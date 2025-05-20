假男友詐騙新梗！誆帶肉製品入境遭拘留 癡情女險被丟10萬

林女遇上詐騙前往銀行匯款，所幸員警獲報到場關心，及時阻詐保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

2025/05/20 22:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中50多歲林姓女子，上月在網路上認識化名「阿文」的網友，雙方加LINE聊天後，林女以為碰到真愛，雙方以「老公、老婆」互稱，男方自稱在北部某外貿公司工作，經常到國外出差，昨天上午突然傳訊息告知在桃園機場入境時，因違規攜帶肉製品被罰10萬元，聲稱要匯款至指定帳戶才能順利入境，林女一聽趕往銀行匯款救人，所幸行員察覺有異報警，員警到場一聽是「假交往真詐財」，及時阻止，讓她保住辛苦積蓄。

太平分局太平派出所警員張文彥、簡瑞毅，昨天上午11點多接獲轄區銀行的行員通報，指稱「有女子疑似遭到詐騙，請警方前來協助」。

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員警到場後了解，林女才表示，上月透過網路認識1位化名「阿文」的網友，雙方加LINE聊天後，男子自稱與林女年紀相仿，目前在北部某外貿公司工作，經常來往國外談生意，隨後展開甜言蜜語攻勢，林女以為碰到真愛墜入情網。

不料昨天上午，突然接到「阿文」傳訊，表示自己在桃園機場入境時，一時疏忽違規攜帶肉製品，被執法人員留置，要罰款10萬元，因身上未帶大額現金，無法立即繳錢，拜託林女趕快匯款至指定帳戶才能讓他順利入境，還傳相片取信於她。

被愛沖昏頭的林女一聽心急，答應匯款給他，立刻到住家附近的銀行臨櫃匯款，所幸行員機警關懷提問，並通知警方前來瞭解，員警一看女子手機對話內容，就是典型「假交友，真詐財」詐騙手法，當場請女子傳訊告知警察已到場關心，卻遭對方已讀不回，林女才恍然大悟自己險被詐騙了，感謝行員和員警幫她保住辛苦積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子佯稱在機場被扣留，要林女匯款10萬元到指定帳戶救他。（記者陳建志翻攝）

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