三峽車禍12歲女學生鬼門關前救回來 未來2、3天是觀察期

針對三峽重大車禍案，土城長庚醫院副院長游明晉說明傷者情況。（記者賴筱桐攝）

2025/05/19 21:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁路口今天下午發生重大車禍意外，造成3死12傷，其中有5名傷者送往土城長庚醫院急救。土城醫院副院長游明晉表示，其中1名OHCA的12歲女學生經過搶救，已恢復生命徵象，未來2、3天是觀察期，院方會給予最好的治療。

游明晉今晚受訪表示，針對三峽車禍案，土城醫院送來5名急救病人，其中1人OHCA順利救回，有3名學生重傷，包括顱內出血、骨折等情形，送加護病房觀察，目前狀況穩定，生命徵象可以維持，未來2、3天需要觀察；輕傷部分1位鎖骨骨折，手術治療即可，另1位輕傷患者已經出院回家。

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總統賴清德晚間8點抵達土城長庚醫院探視傷者，游明晉轉述，總統指示要積極治療，家屬也希望醫院給予最好的治療，院方一定會盡力給予最好的治療，包括受傷過程、外傷搶救到加護病房的後續照顧，一連串都有標準治療流程，院方會照該做的部份去做。

針對家屬情緒，游明晉提到，當然為人父母都很擔心，醫院也盡量安撫家屬情緒，希望大家幫忙集氣。

游明晉指出，1名女學生因為骨盆腔骨折原本OHCA，經急救搶救回來之後，因為第2次骨盆腔骨折出血，醫護人員發現後趕快進行治療、止血，把她搶救回來，目前狀況穩定，未來2、3天是觀察期。

他說，3位重傷患者都是頭部外傷的病人，最重要的是維持生命徵象穩定，總統剛才也關心昏迷指數幾分，目前確實都沒有非常好，未來幾天會由神經外科醫生值班，醫療團隊會特別注意。

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