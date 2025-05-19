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    小心荷包！南投這個路段蟬聯「測速王」

    南投縣鹿谷鄉151線10.07公里處的測速桿，今年1至4月共取締3857件超速。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣鹿谷鄉151線10.07公里處的測速桿，今年1至4月共取締3857件超速。（資料照，記者張協昇攝）

    2025/05/19 07:49

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣目前設置43處固定測速桿，實際執行測速取締有31處，根據警方統計，今年1至4月取締件數最多的仍是位於鹿谷鄉151線10.07公里處的測速桿，共取締3857件，由於該測速桿，因係設於溪頭旅遊軸線必經路段，已多年蟬聯測速王，端午連假即將到來，提醒民眾行經該路段務必依速限行駛，確保用路安全。

    南投縣警察局交通警察大隊統計顯示，今年1至4月，縣內固定測速桿取締超速前五名，依序為鹿谷鄉151線10.07公里處取締3857件、竹山鎮台3線227.7公里處取締1701件、中寮鄉139線47.5公里處取締1641件、草屯鎮台14乙線5.9公里處取締1456件及信義鄉台21線93.1公里處取締1144件。

    其中鹿谷鄉、中寮鄉及竹山鎮這三處測速桿，是去年度整年取締超速件數前三名， 尤其鹿谷鄉151線10.07公里處的測速桿，速限50公里，因係往返國內知名避暑勝地溪頭自然教育園區、杉林溪生態渡假園區及大崙山、鳳凰谷鳥園等風景區必經之處，車流量相當大，因此自2020年9月啟用後，一直是縣內舉發超速違規件數最多的測速桿。

    警方指出，設置固定測速桿的路段，都是車流量大易發生車禍的地方，今年即在竹山鎮台3丙線4.7公里處新增1處測速桿，預定7月啟用，測速桿設置目的都是在於提醒駕駛人減速慢行、提升行車警覺，藉此降低事故發生率，從取締件數來看，也顯示用路人容易在這些路段超速違規，因此民眾駕車行經這些路段務必依速限行駛，小心慢行，避免因超速釀禍或荷包失血。

    南投竹山鎮台3丙線4.7公里處新增1處測速桿，預定今年7月啟用。（警方提供）

    南投竹山鎮台3丙線4.7公里處新增1處測速桿，預定今年7月啟用。（警方提供）

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