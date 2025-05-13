鉛球冠軍「寵物鼠誘殺」18歲前女友狠刺3刀奪命！致命死因曝

詹母今天步出解剖室時眼眶泛紅、情緒悲慟。（民眾提供）

2025/05/13 14:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中24歲詹姓男子10日下午在南屯區一處社區大樓前，因感情糾紛當街持刀刺死18歲前女友，台中地檢署檢察官劉文賓今（13日）上午率法醫解剖，證實死者頸部一刀、左胸兩刀，其中一刀刺入心臟、另一刀穿透主動脈，是導致其當場死亡的致命傷，而這起案件震驚社會，檢警朝殺人罪偵辦。

解剖作業近中午進行，約一個多小時結束，詹女母親與舅舅在犯保會人員陪同下參與解剖程序，詹母步出時眼眶泛紅、情緒悲痛，對於女兒無辜慘死，難掩哀慟，而詹女遺體前天自醫院移往台中殯儀館時，詹母悲泣呼喚：「我的女兒啊」、「妳要跟好喔」，令人鼻酸。

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經查，詹男與詹女為遠距離戀愛，分手後詹男仍執念復合，當天以「交還飼養的寵物鼠」為藉口將詹女約至台中會面，詹女擔心對方情緒失控，特別找來學長陪同開車赴約，豈料在忠勇路社區前落入陷阱，詹男在騎樓將寵物鼠籠掛上詹女脖子，趁她轉身要離開時突然持長約15公分的水果刀猛刺三刀。

此舉造成詹女大量失血、當場失去呼吸心跳，送醫途中仍宣告不治，而犯案現場距離派出所僅200公尺，當時人車來往頻繁，人行道上血跡斑斑，連裝有寵物鼠的籠子也染上鮮血，畫面駭人，詹男行兇後也持另把折疊刀自戕多刀，送醫後一度插管，現已轉出加護病房，警方將視其恢復狀況進行偵訊，以釐清完整犯案動機與過程。

據了解，詹男體型壯碩、體重超過百公斤，學生時代還是鉛球比賽冠軍；反觀詹女是北部某高三學生，成績優異、曾任儀隊成員，原本即將畢業邁入人生新階段，卻遭恐怖情人奪命，令人唏噓，檢警目前已排除他殺以外因素，後續將進一步比對證詞與影像，釐清整起命案全貌。

檢察官劉文賓說明死者解剖結果。（民眾提供）

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