5旬婦失智流浪台南街頭近月 波麗士母親節尋獲助返家

南市警二分局海安派出所所長顏呈叡（右）、警員嚴士傑（左）在今年母親節尋獲失蹤近1個月的55歲楊姓失智婦人，協助她返家團圓。（圖由警方提供）

2025/05/12 10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名55歲楊姓婦人，於昨（11）日清晨被南市警二分局員警巡邏發現蹲坐在中西區中正路與金華路口，員警上前查看婦人雖沒有外傷、身體卻很虛弱。警方查出原來楊婦住在南區，4月17日外出散步迷路後，一直流浪街頭，已被家屬通報為失蹤人口，所幸員警主動積極查出年籍身分，在母親節這特別的日子，聯絡家屬將她接回團圓。

11日清晨6時許，南市警二分局海安派出所所長顏呈叡、警員嚴士傑巡邏時，在中正路與金華路口發現有1位婦人蹲坐在路旁，2員警即上前關心，所幸婦人沒有明顯外傷、疑似有失智情形。員警先將她帶回派出所安置，並提供泡麵、飲水果腹，同時調閱監視器及比對失蹤人口資料，發現她是被家屬通報的楊姓失蹤人口（55歲），隨即聯繫家屬到派出所接回，家人見楊婦在外流浪20多天能平安無事，激動的頻向警方道謝。

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家屬說，楊婦患有輕微失智，平常外出散步都會自己回家，偶爾會撿拾資源回收物，她在今年4月17日外出後卻一直沒有回家，家人以為她會在住家附近徘徊，但尋找許久均無下落，於5月5日向轄區派出所報案失蹤人口。因為遍尋不著，家人十分著急，沒想到楊婦竟從南區走到中西區，幸未發生意外，警方能在母親節這麼有意義的日子裡幫忙找回楊婦過節，覺得很感恩。

南市警二分局提醒民眾，家中若有失智易走失的長輩，務必多加留意看顧，尤其外出時應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，亦可向政府社會局、區公所申請防走失愛心手鍊或向各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利有協尋需求時，能即時辨別身分尋回返家，防止迷途走失導致發生難以彌補的憾事。

55歲略有失智的楊姓婦人在台南街頭流浪失蹤近1個月，南市警二分局員警於母親節當天找到人送她回家團圓。（圖由警方提供）

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