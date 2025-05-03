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    4個月替代役都不想去！新手爸逃兵2次判7月 乖乖服務換緩刑

    陳姓男子二度缺席成功嶺服4個月的替代役被判刑，折騰2年才服完役期獲法官原諒。（資料照）

    陳姓男子二度缺席成功嶺服4個月的替代役被判刑，折騰2年才服完役期獲法官原諒。（資料照）

    2025/05/03 10:12

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子接到兵役通知單，要去成功嶺服4個月的替代役，他無故不到後，雖然被檢察官處分緩起訴，但第二次接到兵單時，他仍拒絕報到服役，這次檢察官不放過他，連同前次逃兵行為一併起訴，陳男辯稱孩子剛出生，仍被法官判刑7月，陳男此時才乖乖去當兵，並上訴請求法官輕判，二審法官考量他已服完替代役，輕判他緩刑2年。

    判決指出，2022年3月4日，陳男接到區公所通知，要他於15日前往成功嶺報到，服4個月的替代役期，陳男接到通知後無故缺席，被區公所移送法辦後，檢察官考量他是初犯，偵結後處分緩起訴；區公所於2023年5月再度通知陳男入伍，但陳男還是沒去，這次檢察官不放過他，撤銷前次緩起訴處分，加上這次逃兵行為一併起訴。

    高雄地方法院審理時，陳男說自己在工地當粗工，一個月只賺3萬多塊，加上孩子剛出生，如果去當兵，家中經濟會出現問題，因此才選擇不去報到服役；法官認為，陳男第一次接到兵單後，應該知道自己有服兵役的義務，應該要妥適安排家庭需要後遵期入營服役，他卻二度逃兵，可見他視國家法令為無物，惡性並非輕微，造成國家需多次徵集而無端浪費行政資源，因此依妨害兵役罪判他徒刑7月，得易科罰金。

    陳男收到判決後，於2024年8月乖乖去報到服替代役，並上訴替自己求情；他認為，一審判他7月徒刑，雖然可以易科21萬元罰金，不用去坐牢，但這21萬元對他來說是沉重的負擔，希望法官能放他一馬，改判輕一點。二審法官考量陳男已服完兵役，且為了這件事已來來回回折騰2年多，相信他已有自新悔悟，因此同意讓他緩刑2年，但須提供60小時義務勞務。

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