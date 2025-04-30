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    女爆料指控遭莫名搜查 檢澄清因同名同姓誤會

    女子爆料指控遭莫名搜查，橋頭地檢署澄清因同名同姓誤會一場。（記者鮑建信攝）

    女子爆料指控遭莫名搜查，橋頭地檢署澄清因同名同姓誤會一場。（記者鮑建信攝）

    2025/04/30 10:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某女子爆料遭調查官持搜索票莫名搜查，後來發現烏龍始道歉離去，但她的帳戶卻被通報異常，橋頭地檢署表示，偵辦吸金案，據被害人提供姓名清查，全台只有這名女子，因此前往了解，誤會一場。

    這名女子在爆料社群平台指出，一大早帶小孩出門上課，看到好幾通未接來電，回撥後，對方說有法院文件要給她，當時就覺得奇怪，法院文件不是用郵局掛號嗎﹖

    不料，回家後有2男1女持攝影機過來，說是橋頭地檢署，帶了搜索票，指有人舉報她涉嫌招攬柚子幣，唸了一堆名字，她都沒聽過，對方並拿走她手機檢查，還拍照片給受害人確認，搞了半個小時，結果是烏龍一場，3人始連聲道歉，尷尬離去。

    她以為是詐欺集團，到警察局報案，警方說不要理會她們 ，但當天下午又接獲銀行通報，指她帳戶異常，依橋頭地檢署指示，列為警示戶頭，她回撥抗議，銀行才說會處理。

    橋頭地檢署昨天清澄指出，檢察官承辦某吸金案，依據被害人提供嫌犯姓名清查，全台只有該名女子，因此調查官帶搜索票前往了解，經確認不是涉案人後離去，純粹是誤會，並取消警示帳戶。

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