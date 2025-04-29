中和驚傳雙屍命案疑長照悲歌 張維倩籲市府檢討預防機制

新北市議員張維倩指出，新北相關照顧問題而死亡案件層出不窮，市府應該補救，人命可貴，別讓悲劇一再重演。（記者羅國嘉翻攝）

2025/04/29 16:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市中和區28日傳出一起雙屍命案，疑涉長照與弱勢家庭困境，引發社會關注。56歲日籍租客倉姓男子與61歲林姓台籍前妻長期相依為命，兩人日前被發現陳屍租屋處，疑似已死亡多時。市議員張維倩今（29）日在市議會質詢時指出，該案可能為又一起長照悲歌，要求社會局正視弱勢家庭照護機制的漏洞，避免類似悲劇一再重演。

據了解，倉男與林女於1992年結婚，林女年輕時因手術醫療疏失導致四肢癱瘓，僅能以言語與人溝通。兩人居住於中和一處僅約7、8坪的套房內，經濟來源全靠倉男發傳單與打零工維生，並靠低收入戶及身障補助維持生活。日前房東因久未聯絡報警求助，警方破門後發現兩人已死亡多日，現場無明顯外力介入跡象，詳細死因仍待檢警釐清。

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張維倩指出，這起命案讓人聯想到去年中和地區曾發生單親母親因經濟壓力導致弒子悲劇，以及近日照顧者過世、只留下失智父親的案例。她質疑市府現行的通報與訪視系統未能深入掌握家庭真實狀況，當地里長也不知兩人生活狀況，顯示社會安全網存在漏洞。

社會局長李美珍表示，該案並非市府列管家庭，但林女確實有申請身障與低收補助。由於申請資料僅登記林女本人，公所並不清楚她與倉男為夫妻關係。去年底區公所曾訪查確認低收資格，當時見有親友在場照顧，並未察覺異常。

張維倩強調，「人命真的可貴，不能讓類似的悲劇一再發生。」社會局應檢討現有訪視與關懷機制，研究預防與補救措施，特別針對身心障礙者與照顧者家庭的支持系統進行強化，別讓悲劇一再重演。

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