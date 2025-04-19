變態色狼遊藝場狩獵 連續對3女童摸臀

變態色狼遊藝場狩獵，連續有3女童遭襲臀。（情境照）

2025/04/19 06:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子在竹北市一處遊藝場內，鎖定年幼女童，趁她們玩遊戲不注意時，走到身後伸手襲臀，短短幾分鐘連續3名女童受害，新竹地院依成年人對少年性騷擾罪判刑。

法官調查。去年4月14日下午陳男在新竹縣竹北市一家兒童遊藝場，以目光在店內尋找正專心把玩，或觀看他人玩娃娃機的年幼女童，首先見甲女站在母親身後，於是自甲女右側逐步靠近，待甲女轉身往左側移動不及抗拒之際，貼近甲女身後，以手觸摸其臀部得逞後，若無其事往前離開，繼續尋覓下個目標。

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接著陳男發現丙女站在娃娃機前，再以同樣手法，自其身後觸摸臀部中間得逞，丙女受觸碰立即返頭察看。

之後陳男又尋覓發現乙女專心站立在娃娃機前，於是再以相同方式，乘機貼近乙女身後，伸手觸摸乙女臀部得逞。經甲女母親向櫃臺工作人員反映報警，始循線查獲上情。

法官審酌陳男為逞一己私慾，不思尊重他人身體，竟刻意針對3名年幼女童不及抗拒之際觸摸臀部，所為造成被害女童心理陰影，影響她們身心健康甚鉅，所為應予嚴厲譴責。

陳男於警詢否認犯行，直到檢方偵查及地院審理時才坦承犯行，並與甲女、丙女及其父母達成調解，而乙女法定代理人則當庭表達，沒有要與被告調解意願，最後法官依成年人故意對少年犯意圖性騷擾乘人不及抗拒而為觸摸臀部罪，判處拘役60日。

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