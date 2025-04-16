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    婦中投資詐騙噴8萬還被要求加碼 楠梓警活逮車手

    警方將計就計逮獲吳姓車手移送法辦。（讀者提供）

    警方將計就計逮獲吳姓車手移送法辦。（讀者提供）

    2025/04/16 21:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕又是假投資詐騙！高雄林姓退休婦人上臉書誤信假投資大師，面交現金8萬元無法出金，對方還要求加碼投資35萬元，求助警方。警方與林婦聯手，將計就計逮獲吳姓車手，清查今年4度詐財百萬元，警訊後將他依詐欺罪嫌移送法辦。

    楠梓區林姓退休女勞工（66歲）臉書誤信假投資大師，加入詐騙集團設立投資群組，向投資專員面交現金8萬元，以獲取高投資報酬。

    林女事後發現8萬元無法出金，對方不斷要求加碼投資35萬元，求助楠梓警分局右昌派出所警員，才驚覺遇到詐騙集團受騙上當。

    警方將計就計，與林女聯手，趁詐騙集團電話聯繫林女要求加碼投資35萬元，雙方前晚約好楠梓區軍校路麥當勞面交35萬元，楠梓警方早已守株待兔，埋伏軍校路麥當勞周邊。

    詐騙集團車手出面取款之際，楠梓警方立刻一擁而上，逮獲車手吳姓男子（31歲），但並非第一次林婦面交車手，現場查扣作案用手機1支、工作證及存款收據等相關證物，將他帶回警局偵辦。

    警方查出，吳男今年涉及4起詐欺案件，經友人介紹加入詐騙集團，累計詐騙金額達百萬元，吳男落網後不發一語，警訊後昨將他依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

    楠梓警方呼籲民眾，投資應選擇合法且受監管金融機構，避免輕信來路不明投資建議，如接獲要求提供帳戶資訊、匯款或現金交付指示，務必查證真偽，民眾若有疑問，隨時可撥打110或165反詐騙專線查證，以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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