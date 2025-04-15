專屬經濟海域內盜砂 中國籍「華益九號」改判沒收

中國籍「華益9號」抽砂船。（資料照）

2025/04/15 21:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕中國籍「華益9號」抽砂船，涉嫌在我專屬經濟海域盜採海砂案，高雄高分院更審改判沒收抽砂船。

2023年4月間，「華益9號」抽砂船，由船長陳偉斌駕駛，搭載張姓等九名船員，自福建省漳州市詔安縣出發，在高雄興達港外93浬處，即中華民國專屬經濟海域範圍內，涉嫌抽取至少300公噸海砂。

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同月26清晨5點多，為海巡署艦查獲，下令將海砂回填，並將人船帶回後，依違反專屬經濟海域及大陸礁層法，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。張等9人應訊時，全部認罪，僅陳姓船長否認犯行。

地院判處張等船員各1年徒刑、緩刑2年﹔陳姓船長則被判刑1年10月，並沒收「華益9號」，僅陳不服上訴，高雄高分院維持原審刑度，但認為船東並不是共犯，因此改判歸還船隻。

陳男再度提起上訴，被最高法院駁回、定讞﹔而檢方也針對未沒收抽砂船部分上訴，結果撤銷發回高雄高分院重新審理。

更1審調查，據已修改中華民國經濟海域及大陸礁層法規定，故意損害天然資源或破壞自然生之態，犯罪所用船舶，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，因此改判沒收「華益9號」，仍可上訴。

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