四海幫海鐵堂組人頭公司協助詐團 半年洗錢高達25億

警方查扣現金近700萬元，以及手機、存摺、金融卡、支票、教戰守則、人頭公司相關資料等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/04/10 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海鐵堂成員王力行憑藉本身擁有的會計專業知識，以收購、申請等方式，成立至少37家人頭公司，涉嫌勾結詐騙集團協助以左手換右手多層次洗錢手法，躲避追蹤，最後派員赴銀行臨櫃大額提領贓款，犯案短短半年洗錢高達25億元；刑事局偵一大隊第三隊今宣布偵破，逮王男等19人送辦，王男經檢方聲押禁見獲准。

警方調查，57歲王男過去曾從事會計相關工作，對公司報表、報稅、轉帳限額、如何增加轉帳額度等等，非常熟捻，雖無執照，但對外自稱是會計師。王男勾串詐騙集團後，因了解公司帳戶不易被警示，且可以假借貨款等提領大筆現金，不被行員懷疑，便透過收購五金、廢鐵等小公司，以及找人頭申請等方式，大量設置人頭公司，接收贓款。

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這些人頭公司收到贓款後，會相互匯款，進行多層次洗錢，最後在派旗下車手前往銀行臨櫃進行多筆大額提款，車手再將領出的贓款交付王男，轉交給詐騙集團。

警方清查，去年7月至12月，洗錢高達25億元，至少有30多人受害，財損逾億元，當中台南市1名退休的史姓男子，遭「假投資」詐團以鼓吹投資股票手法，騙走2100多萬元，財損最高。

刑事局詐防中心經研析，發現有不法集團以「玖居建設開發有限公司」等多家公司名義向金融機構申辦帳戶，協助詐團洗錢後，去年10月間在台中市大甲區某銀行攔阻到正欲臨櫃提領590萬元的林姓車手到案。

隨後，警方陸續溯源追查，陸續逮捕相關人頭公司行政、會計、人頭、車手等成員，至上月7日在苗栗縣逮捕主嫌王男，共逮19人到案，訊後分依組織、詐欺、加重詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子王力行被警方逮捕送辦。（記者邱俊福翻攝）

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