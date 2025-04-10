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    南投男子苦尋失蹤女兒8年 警方DNA比對了心願

    南投警方透過DNA比對，發現吳姓男子（打馬賽克者）女兒在2017年即死亡，了卻其心願。（圖由警方提供）

    南投警方透過DNA比對，發現吳姓男子（打馬賽克者）女兒在2017年即死亡，了卻其心願。（圖由警方提供）

    2025/04/10 11:26

    〔記者張協昇／南投報導〕南投市獨居吳姓男子，女兒失蹤8年音訊全無，由於靠打零工為生的吳男生活困苦，南投警方日前訪視時，吳男透露今生最大心願是能找到失蹤女兒，經採集吳男的DNA，比對全國無名屍體資料庫，成功比對吳男女兒在2017年即死亡，吳男雖再也見不到女兒，但對警方助其了卻心願感激不已。

    租住南投市簡陋平房的吳姓男子，平時靠打零工維生，收入微薄，入不敷出，家具僅有1張破床和1座破沙發，唯一的電器是1台老舊電冰箱，冬天也無熱水可洗澡，因經濟狀況不佳常為了節省餐費而三餐不濟，導致身體瘦弱且患有胃疾。

    南投警分局半山派出所所長林靖崴、警員邱郁翔等人前往吳男住處訪視，得知吳男與妻子離異，獨生女與妻子同住，惟女兒2016年3月在彰化縣溪湖鎮失蹤，迄今8年音訊全無。警方除結合中華轆龍公益慈善會捐助物資及幫助吳男裝設熱水器、洗衣機等電器設備，也上網搜尋吳女的社群帳號，發現她在失蹤後完全沒有任何更新紀錄、出境紀錄及勞健保資料，均無所獲，最後由縣警局鑑識科採集吳男的DNA，比對全國無名屍體資料庫，比對出吳男的DNA與民國2017年1月在雲林縣斗六鎮被發現的無名女屍相符。

    南投警分局長洪秋賢表示，此為民服務案件結果雖然令人感到無奈與悲傷，但透過警察局各單位的通力合作，總算帶給吳男一絲慰藉，了卻其多年來的心願。

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