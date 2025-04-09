小女友言明未成年不想嘿咻 男包廂看電影凍袜條磨蹭下體慘了

馬姓男子約17歲女友到租書店包廂看電影，涉違反女方意願強制猥褻，台南地院判馬男十月徒刑。示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

2025/04/09 19:54

〔記者王俊忠／台南報導〕一名甫成年的馬姓男子與17歲的少女交往，女方言明還未成年、不想有性行為。2024年3月間，馬男約女方吃飯看電影，少女見約會地點是一家租書店密閉包廂，質問男方動機；男方回說能忍得住。但兩人進包廂看電影後，男方就強脫少女衣物並以性器官磨蹭女方生殖器外側，少女咬了馬男手後，男方才停手。

台南地院合議庭法官調查認定馬男涉對少年犯強制猥褻罪，判他10月徒刑。

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判決指出，2024年3月17日下午近5點許，馬男騎機車載小女友到台南永康區1家租書店的密閉包廂看電影，馬男違反女方意願、強摸其胸、腰部與親吻，同時壓制女方身體、強行脫下女方外裙，再把對方的安全褲與內褲往旁邊撥開，接著，馬男拉開褲子拉鍊、掏出性器官去摩擦女方的生殖器外側（並未插入），少女氣得咬男友的手，馬男才停手。

馬男辯稱，小女友沒給他一個明確拒絕的意思，直到對方咬他，才知道女方不願這麼做。

少女證述，當天與男友到這租書店包廂時，即質疑男友這地方很像打砲的場所，男友回話說「妳在亂想什麼」，她跟著進去，進包廂約10分鐘，男友就對她毛手毛腳、還說想要看她裸體，她即回說不要，接著男友就強脫她裙子、對她強制猥褻。

馬男坦言，與少女交往時，女方有說還未滿18歲，不想要有性行為。少女傳訊息給馬男說「因為你說你忍得住，我還是跟你進去租書店」；馬男也傳訊給少女說「我太過了，腦子一熱，做了讓自己後悔的事，如果氛圍到了，不要說我，應該沒幾個男生真的控制住，…想想我真他媽該死」。

法官審指，在雙方傳訊對話中，少女對馬男無所謂態度趨於憤怒、甚至口出惡言，是自然情緒反應，顯見女方從頭到尾都向馬男表明不願做此性行為，馬男是違反女方意願做下這事，傷害女友對其信賴與女方身心傷害，加上馬男否認犯行、態度不佳，不宜寬待，因此判刑10月，還可上訴。

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