貍貓換太子 越南茶偽裝台灣金萱茶

警方查扣茶行越南茶偽裝台灣金萱茶販售。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/09 11:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕在南投縣鹿谷鄉從事茶行工作的陳姓與黃姓男子，為牟取不法利潤，將進口越南金萱茶，與產自台灣的金萱茶葉混和拚配，重新分裝後，假冒為南投杉林溪高山茶販售。案經保安警察第七總隊第三大隊蒐證查獲，檢察官依法起訴，並查扣52萬5000元。

警方表示，陳、黃2人自108年起以每台斤300元、420元將進口越南金萱茶，與台灣金萱茶葉摻混重新分裝，假冒為南投杉林溪高山茶，先後於108年以每台斤550元300斤、113年以每台斤750元480斤，販售予不知情的百年茶店王姓負責人。

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王男購得後予以焙製、真空包裝，再依每包150公克重新貼標為「台灣茶」，於台北總店與台南門市販售，價格介於600元至750元之間。案經衛生福利部食品藥物管理署與農業部於113年抽驗查出該店茶葉為「境外茶」。

保七總隊第三大隊北區中隊是接獲檢舉，聯合衛福部、農業部、北市及台南市衛生局，前往百年茶店台北總店與台南門市及南投鹿谷茶行執行搜索，分別查扣現場疑似假冒方金萱茶葉與製茶手寫筆記，送請農業部茶及飲料作物改良場鑑別茶葉產地，證實為混裝。

陳、黃等2人到案後，皆承認購買越南茶後偽稱為台灣茶轉賣，供詞與證人證述、交易單據相符，檢方認為2人有明確分工與共同犯意，依詐欺、虛偽標記商品罪及販售假冒食品罪起訴，並追徵其所得52萬5000元。

另百年茶店王姓負責人是依供應商提供資訊進行包裝標示，不知茶葉來源為越南，且有多名證人、進貨單據、手機對話紀錄佐證王男確不知情，經比對帳冊、進貨紀錄及衛福部函文，也無證據證明其涉案，檢方最終認定犯罪嫌疑不足，將王男不起訴。

保七總隊表示，將境外茶混充台灣茶販售，將面臨最重處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣八千萬元以下罰金，請茶行切勿心存僥倖，以小失大。

警方查扣茶行越南茶偽裝台灣金萱茶販售。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣茶行越南茶偽裝台灣金萱茶販售。（記者劉慶侯翻攝）

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