引《自由》報導控東森「決戰關鍵」與台辦合作 資深媒體人不起訴

「自由」報導揭露國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者高度參與。（AI合成示意圖）

2025/04/09 11:47

〔記者王定傳／台北報導〕「自由時報」去年6月一篇新聞標題為「黨政人士：有中媒記者肩負政治任務」，揭露中國「新華社」駐台記者趙博受國台辦新聞局指示，現場督導台灣某政論節目、置入中共「點菜」主題角度，台灣一電視台允諾合作，並以某當紅帶狀談話性節目為模板，另外製播新節目播出；資深媒體人孫瑋芒點名東森新聞台的「決戰關鍵」節目而被告；台北地檢署今（9）日以觀無犯意，也非以虛捏杜撰情節方式惡意攻擊，處分不起訴。

去年6月間，「自由」揭露，有資深媒體人爆料，有資深媒體人爆料，中國國台辦在去年初陸續接觸台灣數家電視台，表達希望以「在中國商業利益」為交換，由電視台製作帶狀政論節目。為求節目「精準傳達」北京希望收到的效果，中共官媒駐台記者從節目規劃、談話腳本高度參與，甚至在錄影棚現場盯梢，逐一確認每個環節都達到台辦要求。

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報導並指出，新華社駐台記者趙博受國台辦新聞局指示，現場督導台灣某政論節目、置入中共「點菜」主題角度。

「自由」還揭露，據爆料指出，由於台辦的要求與習慣新聞自由的台媒落差太大，被接觸的眾多媒體中，僅有一家電視台允諾合作，自去年起，以某當紅帶狀談話性節目為模板，另外製播新節目播出。

去年6月25日下午，孫見到「自由」的報導後，隨即在臉書刊登這篇報導，並具體指名「就是決戰關鍵啦」，內容還指「東森新聞台政論節目決戰關鍵兩個多月前（3/30）開播，以當紅帶狀節目關鍵時刻為模版」等語，東森新聞因此提告妨害名譽。

孫瑋芒為無罪答辯，檢方也認為，孫瑋芒是依據「自由」報導內容、東森新聞臉書粉專揭露的節目訊息即「決戰關鍵3/30起每週六日20：00至23：00東森新聞CH51播出！寶傑哥強力推薦主持人張炤和關鍵時刻YT同步直播」，即各家新聞節目的收視率高低等資訊，認為決戰關鍵符合「自由」所提「政論節目」、「以某當紅帶狀談話性節目為模板，另外製播新節目播出」，可見他發表言論前確實經過合理查證程序，依所取得的證據資料，客觀上合理相信其言論內容為真實，主觀無誹謗他人名義故意或實質惡意。

檢方並認為，東森擁有廣大閱聽眾，所製作的新聞報導或政論節目流程、內容、報導角度等，對公眾具有一定影響力，相較一般社會大眾而言，得享用較多資源，本應以較大程度的容忍，所言所行動輒影響大眾與公共利益攸關，映受較大程度的公眾檢視；孫是瀏覽「自由」報導，依所獲得客觀資訊認為報導所指政論節目就是決戰關鍵，內容非全屬空穴來風，內文亦敘明是引用「自由」報導，非以虛捏杜撰情節方式而為惡意攻擊，處分不起訴。

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