強睡檳榔攤闆娘遭制止 惡漢揮酒瓶傷母子

強睡檳榔攤闆娘遭兒制止，惡漢揮酒瓶傷母子。圖為高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

2025/04/08 16:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黎姓男子見檳榔攤老闆娘貌美動人，想和她一起睡覺，遭老闆娘未成年兒子阻止，黎男竟發瘋拿酒瓶敲少年頭部還掐他脖子，連老闆娘見狀制止也遭劃傷手臂，新竹地院痛斥黎男暴行認為必須嚴懲，依傷害等罪判刑7月。

法官調查，去年3月14日中午，黎男到新竹縣1處檳榔攤買東西，見老闆娘在該處睡覺，竟欲與她一同睡覺，因遭老闆娘兒子制止，2人發生口角衝突，黎男竟持酒瓶敲打少年頭部，並以徒手掐住脖子。

請繼續往下閱讀...

老闆娘見狀上前阻止，拉扯時黎男持酒瓶劃傷老闆娘右前手臂造成撕裂傷，少年則頭部外傷顱內出血、臉部撕裂傷。

法官審酌被告身為成年人，因細故與少年發生衝突，竟不思以理性方式處理，反而訴諸暴力，持酒瓶傷害少年頭部，又徒手掐住其頸部，審酌施暴工具為質地堅硬之玻璃酒瓶、傷害少年身體部位為頭部、頸部，均為人體極為重要之身體部分，又持破碎酒瓶劃傷少年母親手臂，所為均應嚴懲；且黎男有傷害、妨害公務前科，最後依成年人故意對少年犯傷害罪，處有期徒刑5月。又犯傷害罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法