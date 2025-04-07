出獄懷疑變心狠殺妻 關刀插口 銅錢塞嘴 判無期定讞

徐旻誼殺妻，判無期徒刑定讞。（資料照）

2025/04/07 11:05

〔記者張文川／台北報導〕酒店前經紀人徐旻誼，4年前假釋出獄後，得知曾姓妻子在他服刑期間被人包養，他竟當著2歲兒子面前痛毆妻子，將關刀插入她嘴巴、再用銅錢塞入嘴中，妻子傷重窒息慘死；一審、二審、更一審皆將徐男依家暴殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，29歲徐旻誼於2019年11月因案入獄服刑，2021年出獄後，於同年7月10日下午返回桃園八德住處看時年21歲的妻子與2歲兒子，查看妻子手機發現她與其他男子的親密合照，追問得知妻子被包養，2人為此爭吵。

請繼續往下閱讀...

徐男暴怒之下，竟將妻子壓制在客廳地板上痛毆，拿起電視櫃旁長約23公分的金屬製關刀及除塵紙滾筒，戳擊曾女胸部，再將關刀插入曾女嘴巴，還以祭祀用的銅幣塞入她的口中，導致她窒息，當場慘死。

岳母返家後見狀報警，警消到場時，曾女已倒臥血泊中死亡，徐男呆坐一旁，說是妻子中邪，自己只是想救她。桃檢依家暴殺人罪嫌起訴，求處死刑。

一審桃院審理時，徐男辯稱因妻子服用毒咖啡後抽搐，他以為她中邪，才以關刀、銅幣塞口防止她咬舌，是為了救她，他只承認傷害致死罪。

一審合議庭認為死者被打得遍體麟傷，不採信徐男辯詞，判處無期徒刑、褫奪公權終身；高院二審維持無期，最高法院發回更審。

高院更一審時，徐仍否認殺人意圖，強調沒有打算殺妻，僅承認傷害致死罪；檢察官認為他殺人惡性重大，迄今仍不知悔悟，還設詞狡辯，把責任推給死者被包養、中邪，未賠償也未獲死者家屬原諒，建請法官量處極刑。

經檢辯上訴，最高法院認為更一審判決及量刑都未有違背法令之處，駁回上訴，全案定讞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法