為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    出獄懷疑變心狠殺妻 關刀插口 銅錢塞嘴 判無期定讞

    徐旻誼殺妻，判無期徒刑定讞。（資料照）

    徐旻誼殺妻，判無期徒刑定讞。（資料照）

    2025/04/07 11:05

    〔記者張文川／台北報導〕酒店前經紀人徐旻誼，4年前假釋出獄後，得知曾姓妻子在他服刑期間被人包養，他竟當著2歲兒子面前痛毆妻子，將關刀插入她嘴巴、再用銅錢塞入嘴中，妻子傷重窒息慘死；一審、二審、更一審皆將徐男依家暴殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，29歲徐旻誼於2019年11月因案入獄服刑，2021年出獄後，於同年7月10日下午返回桃園八德住處看時年21歲的妻子與2歲兒子，查看妻子手機發現她與其他男子的親密合照，追問得知妻子被包養，2人為此爭吵。

    徐男暴怒之下，竟將妻子壓制在客廳地板上痛毆，拿起電視櫃旁長約23公分的金屬製關刀及除塵紙滾筒，戳擊曾女胸部，再將關刀插入曾女嘴巴，還以祭祀用的銅幣塞入她的口中，導致她窒息，當場慘死。

    岳母返家後見狀報警，警消到場時，曾女已倒臥血泊中死亡，徐男呆坐一旁，說是妻子中邪，自己只是想救她。桃檢依家暴殺人罪嫌起訴，求處死刑。

    一審桃院審理時，徐男辯稱因妻子服用毒咖啡後抽搐，他以為她中邪，才以關刀、銅幣塞口防止她咬舌，是為了救她，他只承認傷害致死罪。

    一審合議庭認為死者被打得遍體麟傷，不採信徐男辯詞，判處無期徒刑、褫奪公權終身；高院二審維持無期，最高法院發回更審。

    高院更一審時，徐仍否認殺人意圖，強調沒有打算殺妻，僅承認傷害致死罪；檢察官認為他殺人惡性重大，迄今仍不知悔悟，還設詞狡辯，把責任推給死者被包養、中邪，未賠償也未獲死者家屬原諒，建請法官量處極刑。

    經檢辯上訴，最高法院認為更一審判決及量刑都未有違背法令之處，駁回上訴，全案定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播