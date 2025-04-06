曾來台非法打工 南韓實況主「企鵝妹」被禁入境

企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

2025/04/06 19:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在2023年4月來台灣徒步環島的南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진），今（6）日開直播，表示持有台灣文化藝術類就業金卡的她，現被禁止入境台灣，三年後才可以來台，她也承認是因為2023年擔任電玩遊戲的一日店長，沒有申請工作許可。柳允進的言論引起網友議論。

移民署對此表示，勞動部於2025年3月25日通知，柳允進曾在2023年在台非法工作，並經台北市政府勞動局裁處。移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境，若柳允進符合解除管制規定，可向移民署提出申請，

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此外，移民署指出，另有關柳允進已持有台灣就業金卡一事，移民署早已依據入出國及移民法第24條第1項第12款規定，廢止其許可。

南韓實況主企鵝妹柳允進，是於2023年4月來台灣徒步環島，花費42天繞完台灣一圈，當時讓她人氣一路飆升。

今日上午，她開直播以標題直接寫道「WTF BANNED FROM TAIWAN？」表示原本昨日預計要飛台灣，結果被告知「不允許進入台灣」。此外，她還表示去年即持有台灣發的文化藝術類就業金卡。

柳女在直播時表達的不滿，立即引起網友議論，指出企鵝妹是因為參加電玩遊戲的一日店長活動，導致金卡被取消，當時的經紀人疏忽，沒有為活動申請工作許可。

企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

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