為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾來台非法打工 南韓實況主「企鵝妹」被禁入境

    企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

    企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

    2025/04/06 19:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在2023年4月來台灣徒步環島的南韓實況主企鵝妹（柳允進，유윤진），今（6）日開直播，表示持有台灣文化藝術類就業金卡的她，現被禁止入境台灣，三年後才可以來台，她也承認是因為2023年擔任電玩遊戲的一日店長，沒有申請工作許可。柳允進的言論引起網友議論。

    移民署對此表示，勞動部於2025年3月25日通知，柳允進曾在2023年在台非法工作，並經台北市政府勞動局裁處。移民署依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境，若柳允進符合解除管制規定，可向移民署提出申請，

    此外，移民署指出，另有關柳允進已持有台灣就業金卡一事，移民署早已依據入出國及移民法第24條第1項第12款規定，廢止其許可。

    南韓實況主企鵝妹柳允進，是於2023年4月來台灣徒步環島，花費42天繞完台灣一圈，當時讓她人氣一路飆升。

    今日上午，她開直播以標題直接寫道「WTF BANNED FROM TAIWAN？」表示原本昨日預計要飛台灣，結果被告知「不允許進入台灣」。此外，她還表示去年即持有台灣發的文化藝術類就業金卡。

    柳女在直播時表達的不滿，立即引起網友議論，指出企鵝妹是因為參加電玩遊戲的一日店長活動，導致金卡被取消，當時的經紀人疏忽，沒有為活動申請工作許可。

    企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

    企鵝妹。（翻攝企鵝妹IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播