網傳反制交通違規「檢舉達人」 桃警澄清：網路假消息

網路流傳「被檢舉違規時，可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格的認證文件做為反制」，對此，桃園警分局交通組表示，這類申訴在實務上已多次被打臉。（警方提供）

2025/03/30 12:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕許多民眾有被「檢舉達人」檢舉違規的經驗，網路流傳「被檢舉違規時，可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格的認證文件做為反制」，對此，桃園警分局交通組表示，這類申訴在實務上已多次被打臉，提醒民眾不要誤信，以免白忙一場。

警方表示，為因應檢舉達人檢舉交通違規，網路上出現教導民眾反制之道的圖片，聲稱收到檢舉罰單，可向監理裁決單位填寫申訴單，申訴內容要求「請提供檢舉人的監視設備是否經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器，及定期檢驗合格的認證文件」，警方即會通知檢舉人到案說明，若檢舉人覺得麻煩未到案，即可申訴成功，荷包不會失血。

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桃園警分局交通組組長林健祥表示，交通違規檢舉只要符合檢舉要件，不做假、不做剪接，警方做詳實審核確認違規後，就會依照程序告發，網傳檢舉工具必須經過檢驗合格的說法並非事實，過去確實有一些被檢舉人，據此向監理單位提出申訴，甚至告上法院打行政訴訟，但結果不是未通過或者被駁回，因為民眾檢舉違規的工具，並非如警方執法的專用儀器，是不須定期送檢驗的。

警方強調，被檢舉人若發現檢舉人未依規定或不符實情，可向裁決（監理）單位提出申訴，再由告發的警方做進一步查處後回復，勿聽信網路謠言以免白忙一場。

另，Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」、「本月20日開始紅燈右轉罰$5400 ，3次馬上吊銷駕照」、「紅燈右轉$5400元（這是目前交通警察的重點工作之一）注意喔」、「超速由1200-2400元調為6000+，每超速 1公里加罰100元！！若限速60，你開80，則需付8000」等，都是誤傳的假訊息，請民眾不要誤信並隨意轉傳。

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