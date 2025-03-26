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    首頁　>　社會

    抄佛經懺悔沒用！男跨年夜刺死女友 二審仍判16年10月

    劉意涵宣稱抄寫佛經迴向死者李女，希望能輕判，高等法院台中分院認為他沒有實質彌補死者家屬的作為，維持一審16年10月量刑。（記者張瑞楨攝）

    劉意涵宣稱抄寫佛經迴向死者李女，希望能輕判，高等法院台中分院認為他沒有實質彌補死者家屬的作為，維持一審16年10月量刑。（記者張瑞楨攝）

    2025/03/26 16:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕2023年12月31日跨年夜，台中市男子劉意涵持刀刺死李姓女友，台中地院國民法官審判時，他落淚聲稱很後悔，法院依殺人罪判刑16年10月，他上訴二審，指自己「有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑」，高等法院台中分院認為他雖表達悔悟態度，但並無任何積極填補損害作為，犯後態度未獲被害人家屬諒解，駁回上訴，可再上訴三審。

    二審判決指出，劉男與死者李女，同居在中市后里區租屋處，劉男飲酒後，於2023年12月31日晚間，在租屋處內，持水果刀朝當時坐於床緣的李女前胸及左側胸壁刺入，李女失血並坐於床邊摀住傷口，同住不知情友人酒醉起床如廁，發現地上留有大灘血跡，旋即撥打119呼叫救護車，將李女送醫急救，仍於2024年1月1日凌晨死亡。

    台中地院一審認為，劉男坦承犯行，他是因李女的友人說，「你介入別人婚姻當小王有理囉？」劉男腦羞成怒，進而持刀相向，且出言恫嚇李女的友人，李女攔阻時，劉男轉而對李女心生不滿，進一步行兇。

    另外，一審考量劉男持水果刀直接刺殺手無寸鐵的李女，手段殘暴，惡性重大，且劉男之前有多次前科，素行不佳，犯後又湮滅跡證，更騎車逃匿，到案後又謊稱係因李女喝酒不聽勸，才起口角爭執殺害，迄今均未賠償被害人家屬，犯後態度不佳等，依殺人罪判刑16年10月。

    劉男上訴二審，宣稱「我已經後悔了，我有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑」，高等法院台中分院認為，他表達犯後悔悟的態度，但並無任何積極填補損害的作為，如此犯後態度，也未獲得被害人家屬的諒解，上訴為無理由，應予駁回，維持一審16年10月量刑，可上訴最高法院。

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