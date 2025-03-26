獨家》傳「鍾馗」李宗奎接任竹聯幫主 2年後劉振南繼任

前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎（前中）。（資料照）

2025/03/26 00:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕竹聯幫幫主之爭外界霧裡看花，知情人士證實，25日晚由「白狼」張安樂發起，原定由竹聯幫各堂堂主票選繼任幫主，在行政院、警方強力約制下，改由餐會型態進行，但內部仍漏夜討論，與會者決議由張安樂推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任新一代竹聯幫主。

但決議納入但書，鍾馗接任幫主兩年後，由剛辭世的幫主「么么」黃少岑屬意的前「愛堂」堂主「叩頭」劉振南接任，讓近日竹聯幫繼任幫主風波，因此產生折衷方案，有機會告一段落。

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消息人士透露，白狼張安樂明天會將先行召開記者會，對媒體發布訊息，推舉前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任竹聯幫新任幫主，並脫離中華統一促進黨，符合么么期望，繼任幫主不沾染政治；緊接著由李宗奎自行召開記者會，證實在幫內各堂合議推舉下，由他接任幫主事宜綜理幫務，惟仍依照前幫主么么遺願，兩年後仍由「扣頭」劉振南繼任幫主。

熟悉道上人士透露，劉振南發跡於外省聚集的新北市中和，近年累積可觀政商人脈，耕耘新北多年，與政商互動融洽；尤其2010年，新北市副議長陳鴻源競選連任，時任國民黨中央委員的連勝文到永和替陳鴻源站台助選，遭槍手「馬面」林正偉開槍擊中臉部，在場的劉振南第一時間制伏馬面，讓連勝文免遭連續致命槍擊，除獲前副總統連戰感謝，藍營人士也對他禮遇三分，轉型從商後版圖擴充，不少手下也踏上時機轉型拚經濟。

據了解，十多年來，叩頭生意版圖可觀，縱然有心接手幫務，手頭生意一時難以完全交出，更無法專注幫務，讓白狼張安樂有機可乘，順勢推出他屬意的鍾馗繼任幫主。

消息人士透露，竹聯幫重量級堂口原表態倒戈不支持張安樂推舉的鍾馗，即使鍾馗接任幫主，能否完全代表竹聯幫，仍面臨許多考驗，屆時竹聯幫是否出現主流、非主流之爭，孰能代表正統，是否引發分裂，更是外界關注焦點。

張安樂25日晚舉辦餐會被警方蒐證。（記者劉慶侯攝）

警方在門口設置警戒崗哨，餐會中則有警方蒐證。（記者劉慶侯攝）

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