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    首頁　>　社會

    為省80元停車費 高雄夫妻遮車牌、抬欄杆依詐欺罪起訴

    許姓夫妻停車逃票，被檢方依詐欺罪起訴。示意圖，非當事停車場。（資料照）

    許姓夫妻停車逃票，被檢方依詐欺罪起訴。示意圖，非當事停車場。（資料照）

    2025/03/25 15:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲許姓夫妻檔為了省停車費，去年6月起陸續在前鎮區某停車場以口罩遮擋車牌、抬起欄杆方式，「免費」進出停車場數次，停車場發現異狀報警，高雄地檢署偵結後依詐欺罪嫌起訴夫妻兩人。

    檢方指出，去年6月16日晚間10點多，許姓男子把愛車停在成功二路某停車場，4小時後，許男為了省下120元停車費，竟要求同行的妻子下車，抬起欄杆後讓他開車直接離去；許姓夫妻成功「逃票」後，當天清晨4點許，許男又把車子駛進同一處停車場，這次他們用白紙貼住車牌，讓車辨系統無法辨識車號，但要離場時，因有管理員在場，他們不方便再抬欄杆，於是向管理員謊稱繳費機故障車子出不去，管理員查到他們第一次的入場紀錄，要求他們繳120元，所以許姓夫妻繳了第一次停車費用，但逃掉第二次的80元。

    同月24日，夫妻兩人再度故技重施，入場時用口罩遮擋車牌，停滿一天後出場，再由許男抬起欄杆讓妻子開車逃票；隔天，兩人又把車子停到同一處停車場，但早已被管理員鎖定，當場要求兩人補足欠繳的2天停車320元，許姓夫妻雖然乖乖繳清，但仍被停車場管理公司報警送辦。

    高雄地檢署偵查時，許姓夫妻坦承逃票4次，檢方算出他們只成功省下80元，卻因構成詐欺罪，偵結後依法將兩人起訴。

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