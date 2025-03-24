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    台南電鍍廠毒氣釀1死10傷！勞工局勒令停工將開罰

    台南市安定區工安意外造成1死10傷，勞工局已勒令工廠停工，將釐清責任。（讀者提供）

    台南市安定區工安意外造成1死10傷，勞工局已勒令工廠停工，將釐清責任。（讀者提供）

    2025/03/24 18:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定區中崙工業區一家電鍍廠今（24）日發生工安意外，疑因有人員誤將聚氯化鋁與漂白水混合，產生氯氣，造成11人吸入嗆傷，其中1人死亡。台南市勞工局已勒令工廠停工，後續將釐清肇事責任，依法移送司法偵辦，違反職業安全衛生法的設施部分，也將處最高罰鍰30萬元。

    該起工安意外發生後，職業安全衛生署南區職業安全中心立即派員前往檢查，初步調查，電鍍廠的供應商所僱用李姓勞工載漂白水溶液到該廠卸裝時，誤將漂白水溶裝到聚氯化鋁的容器中，導致產生大量氯氣，共11人吸入性嗆傷，其中，當時在廢水處理區的林姓技術員吸入後昏倒，經送安南醫院救治．仍傷重不治。

    勞工局長王鑫基表示，雇主對於危險物製造、處置之工作場所，氧化性物質，不得使其接觸促進其分解之物質，目前已勒令現場停工，後續釐清肇事責任後，將依法將相關雇主移送司法偵辦，違反職業安全衛生法之設施部分，將處最高罰鍰30萬元，其餘相關違反法規部分，一律嚴格查處，並分別依規定祭出重罰。

    王鑫基說，將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法第59條給予相關補償。另將檢視與本案類似的作業場所，實施輔導，並加強對事業單位宣導，以預防類似災害發生。

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