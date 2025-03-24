騎士以為酒駕拒檢飛車逃2公里 吞5張單最高罰逾9萬

李男遭警方攔查卻加速逃逸2公里後，被熱心民眾擋住去路停下，雖他未酒駕，但被開出5張違規罰單，最高可處9萬多元。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/24 18:19

〔記者陸運鋒／新北報導〕李姓男子今天中午騎機車行經新北市新店區時，因轉彎未打方向燈遭警方攔查，但心虛的李男以為自己酒駕催油門加速逃逸，雙方追逐2公里後，李男被熱心民眾擋住去路停下，經檢測後雖未酒駕，但李男逃逸時有多項違規，一共被開出5張罰單，最高可處9萬多元。

新店警分局調查，39歲李男今天中午12時許，騎著車牌被註銷的機車，行經新北新店十四張路時右轉未打方向燈，因此被巡邏警方發現上前攔查，但李男並未停下反而加速逃逸，與警方大玩躲貓貓，在新店街頭穿梭了2公里左右，最後在新店民生路被民眾擋下。

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據了解，警方將李男攔停後將其壓制並喝斥「你是跑什麼！」，而李男稱因稍早喝了2杯啤酒，且機車車牌遭到註銷，擔心被攔查才會逃逸，於是警方先用酒精感知器檢測顯示有酒精反應，之後進行酒測吹氣後，酒測值為0毫克。

警方指出，李男雖未酒駕，但逃逸期間拒檢可處15000元至45000元、危險駕駛可處6000元至36000元、牌照註銷仍行駛可處3600元至10800元、闖紅燈可處2800到5400元、未打方向燈可處1200元等，已依規定開出5張罰單，最高可處98400元。

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