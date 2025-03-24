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    誆稱投資泰達幣 詐男被判刑2年8個月、賠249萬

    呂男誘使洪男投資泰達幣，結果是詐騙陷阱，呂男被判刑2年8個月與賠償249萬多元。（資料照）

    呂男誘使洪男投資泰達幣，結果是詐騙陷阱，呂男被判刑2年8個月與賠償249萬多元。（資料照）

    2025/03/24 10:49

    〔記者李立法／屏東報導〕洪姓男子透過臉書結識呂男，雙方相互加入LINE好友後，呂男誆稱投資泰達幣獲利豐厚，洪男信以為真，陸續交付249萬多元給呂男操作，卻落入詐騙陷阱，資金有去無回，洪男憤而報警，呂男被屏東地院依詐欺取財罪判刑2年8個月，還要賠償洪男損失的249萬多元，可上訴。

    洪男1年多前透過臉書結識呂男，相互加入LINE好友後，呂男遊說呂男到特定網站註冊成為會員，便可從事泰達幣交易獲利，洪男信以為真，註冊投資，呂男所屬詐騙集團佯裝正常虛擬貨幣交易，取信洪男確有獲利後，洪男便陸續交付呂男249萬多元進行泰達幣交易，結果落入詐騙陷阱，所購得的泰達幣都被轉入詐騙電子錢包，有去無回，驚覺受騙，報警處理。

    呂男應訊供稱，他是個人幣商，從事虛擬貨幣交易，只賺匯差，並未對洪男詐欺。檢方調查後，發現呂男收取被害人現金後，透過虛擬貨幣交易假象，利用詐騙集團操控的電子錢包掩飾、隱匿犯罪所得，依違反洗錢防制法起訴呂男。

    屏東地院認為呂男犯3人以上共同詐欺取財罪成立，判處有期徒刑2年8月，並應支付洪男損失的249萬多元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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