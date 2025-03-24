蘆洲兄妹遛狗遇犬隻攻擊！不只人被咬傷 毛孩大面積撕裂傷

包姓男子表示，毛孩身體右側留下大面積撕裂傷。（包姓男子提供）

2025/03/24 10:59

首次上稿 10:46

更新時間 10:59（更新動保處說法）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市蘆洲區包姓兄妹22日晚間9時許在長安街遛狗時，突遇犬隻攻擊；包姓男子表示，愛犬10歲米克斯身體右側大面積撕裂傷，妹妹也在協助自家毛孩脫困時被咬傷左小腿，並懷疑攻擊犬隻像是比特犬，希望市府能重視對方飼主不負責任、及高攻擊性犬種的隱憂及風險；不過，相關單位調閱監視器、詢問攻擊犬隻飼主及照片後，確認攻擊方也是米克斯犬，將前往飼主住家進行家訪。

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被攻擊的包姓市民指出，事發當晚與妹妹帶著愛犬散步完準備返家時，剛走進巷子就有隻比特犬原本應是被綁在機車後照鏡下，突然掙脫機車暴衝過來撲咬，令人措手不及。當下對方飼主並無在旁看管，而是聽見淒厲慘叫才跑去制止。

包姓市民提到，撕咬過程長達3分鐘，自家毛孩肋骨及腹部交界處受創，緊急帶往動物醫院就診，皮下碎裂傷已用彈力繃帶加壓固定，傷口疼痛難耐，連躺下都要喬角度、很不好睡，預計2週後回診拆線；妹妹則送醫治療，左腳腿傷口深，得使用消炎藥跟抗生素。

受傷的包姓女子事後在臉書社團發文，攻擊的犬隻在兄妹出門遛狗時，只是栓在機車上，看到兩人要經過時就很激動想衝過來，但當時並沒有發生什麼事，回程時帶狗轉進巷子，看到那隻狗還在原處，才剛說完靠邊一點走，殊不知下一秒牠就拉斷後照鏡直接往狗攻擊，連帶她的小腿也被咬了3個很深的洞，不停流血。

包姓男子說，兩隻狗狗被分開後，對造發言避重就輕，語出「兩隻狗在打架」、「我也有被咬到啊」等，一句道歉都沒有，呼籲相關單位重視不負責任飼主，以及高攻擊性犬種造成的社會隱憂及風險。

包姓男子提及，自家米克斯約有30公斤重，要不是體型算大隻，如果是中小型犬隻會被咬死，自己也在救援時擦傷膝蓋、手指節都腫了，目前已報警提告與通報市府動物保護防疫處。

新北市警局蘆洲分局說明，當事人包姓女子已驗傷至分局延平派出所提出過失傷害告訴，員警依規定受理，並通知被告到案說明，訊後將依法函請新北地檢署偵辦。

動保處回應，經確認攻擊犬隻為米克斯；飼主未管控好寵物攻擊他人飼犬，依新北市動物保護自治條例可處3000至1萬5000元罰鍰，另依動保法判定為攻擊性犬隻，未來外出須繫1.5公尺短繫繩及配戴嘴套，將安排寵物行為師協助飼主教養問題。另外動物都有地域性，若飼養地域意識強的犬隻，應加戴嘴套控管避免失控傷害他人。

妹妹也被咬傷左小腿。（包姓男子提供）

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