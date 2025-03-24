糾纏追不回人妻 小王當街連砍她19刀致死被起訴

宿男（紅框處）拒絕與已婚蔡姓女友分手，當街砍殺對方，被檢方起訴。（資料照，記者翻攝）

2025/03/24 10:37

〔記者張文川／台北報導〕52歲男子宿世新與已婚的48歲蔡女交往，曾對蔡女拳腳相向還罵她「比妓女還不如」，蔡女決定分手；去年11月25日中午，宿男不甘被甩，埋伏在北市內湖蔡女住家外，持長約20公分的彈簧刀刺死蔡女，宿男再揮刀自殘獲救。士林地檢署今依殺人罪嫌起訴宿男。

宿男犯後被法院羈押至今，全案移審士院後將採國民法官參與審判制審理。

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起訴指出，宿男去年11月25日上午即在蔡女的住家外埋伏，下午1時許見蔡女現身，他上前談判，但雙方在騎樓講沒兩句，宿男就持在網路購買的彈簧刀刺殺蔡女，致蔡女全身有19處刀傷，倒臥血泊，宿也拿刀自殘，但宿的傷勢極淺。

民眾報警，蔡女被送上救護車時，宿男還逗留在現場抽菸，民眾向到場員警指出是宿男行凶，警方依現行犯逮捕宿男。

宿男有暴力傾向，蔡女生前曾經報案指控宿男至少2度對她暴力相向，毆打成傷，蔡女曾指控傷害，前年3月蔡女曾向丈夫訴苦，不想再與宿男有瓜葛；但宿男死纏爛打，要與蔡女相約談判。

同年7月蔡女在美容院剪髮，宿男等得不耐煩，2人事後在宿男的住處吵架，宿對蔡女掐頸、推出家門，蔡手機掉在屋內，宿男也不讓她拿，關門將手機摔壞。

同年9月，2人又到宿的住處談判，宿又伸手掐蔡的頸部，要求交出手機打電話給蔡的丈夫，蔡女不願意，躲到廁所，宿男拉著蔡的頭髮去撞地板，還出言恐嚇。蔡女多次昏去醒來，直到宿力竭才讓她離開，之後又打電話辱罵她「賤女人比妓女還不如」。蔡女報警提告，法院判決宿男拘役100日確定。

不料宿男變本加厲，去年11月15持刀埋伏蔡女住處外刺殺19刀致死，胸部、背部都有致命刀傷，宿男犯後再揮刀自劃，但傷勢僅是淺表的皮肉傷。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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