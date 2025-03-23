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    不讓乾粉滅火器自爆重演 基隆今年更換8000具新式水滅火器

    基隆市將採購新式水滅火器，全面汰換舊有乾粉滅火器。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會照片。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市將採購新式水滅火器，全面汰換舊有乾粉滅火器。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會照片。（圖由基隆市政府提供）

    2025/03/23 13:12

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市曾於2022年發生巷弄滅火器「自爆」事件，由於全市現有7300多具乾粉滅火器，外界關心是否安全。基隆市政府今天（23日）表示，今年將編列800萬元預算採購約8000具新型蓄壓式水滅火器，舊有滅火器將由消防局回收。

    基隆區中山區吳姓男子2022年7月31日在屋外洗手，一旁滅火器突然爆炸，發出巨大聲響、乾粉四散，幸吳先生未遭波及；市府消防局表示，這台乾粉滅火器是2020年6月出廠，也獲得檢驗認證，研判因滅火器放在戶外，加上地面受潮鏽蝕，所以發生洩壓事故。

    基隆市府統計，目前基隆現有7300多具乾粉滅火器，2022年發生自爆事件後，前年動用預備金全面檢測，確保不再發生類似事件，由於乾粉滅火器對人體、環境不友善，今年將採購新型滅火器。

    市長謝國樑表示，滅火器很重要，遇到緊急狀況能救人性命，他在前年指示消防局舉辦乾粉滅火器政策優化說明會，宣示汰除舊型滅火器，採購蓄壓式水滅火器，兼顧環境永續與防災。

    民政處長張淵翔指出，已請區公所調查各里的滅火器需求與設置地點，今年招標採購新式滅火器，汰換放置各里鄰的舊式滅火器。

    消防局說，滅火器本身並不會爆炸，民眾不用過度憂慮，也請民眾、鄰里長、里幹事留意，若發現滅火器未掛設牆面，或外觀出現鏽蝕，可立即通報區公所或消防單位，維護設備安全。

    消防局指出，民眾操作滅火器，需記住「拉、瞄、壓、掃」4步驟，提升滅火效率，平時也要檢查滅火器的壓力指示，是否在綠色合格區域，以及使用年限是否過期，操作時也請注意自身安全。

    基隆今年將編列800萬元預算採購約8000具新型蓄壓式水滅火器（左），舊有乾粉滅火器（右）將由消防局回收。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會照片。（圖由基隆市政府提供）

    基隆今年將編列800萬元預算採購約8000具新型蓄壓式水滅火器（左），舊有乾粉滅火器（右）將由消防局回收。圖為消防局乾粉滅火器政策優化說明會照片。（圖由基隆市政府提供）

    基隆區中山區吳姓男子2022年7月31日在屋外洗手，一旁滅火器突然爆炸、發出巨大聲響。（圖擷取自張秉鈞臉書粉專）

    基隆區中山區吳姓男子2022年7月31日在屋外洗手，一旁滅火器突然爆炸、發出巨大聲響。（圖擷取自張秉鈞臉書粉專）

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