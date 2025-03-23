驚！ 彰化警副分局長鐘振邦大甲媽維安跑步訓練 遭20犬圍攻

彰化警分局副分局長鐘振邦到濁水溪河床堤岸道路慢跑訓練體能，不料被3團狗群追咬。 （翻攝鐘振邦臉書）

2025/03/23 12:08

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！大甲鎮瀾宮媽祖即將南下遶境進香，負責維安勤務的彰化警分局副分局長鐘振邦在跑步訓練體能時，突遭多達3團狗群追咬，其中1團甚至多達逾20隻，他趕緊撿起路旁木棍並蹲下，狗群停下與他展開對峙，他則趁隙轉身拔腿狂奔脫險，過程PO網有友人稱還好不是被比特犬追咬，否則非死即傷。

鐘振邦指出，由於大甲媽遶境進香時他們要進行維安勤務，因此21日他到南彰化濁水溪河床堤岸道路慢跑訓練體能，沒想到跑步到一半，途中竟被3團狗群追咬，前兩團都被他甩開。

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不料第3團數量多達逾20隻，由於數量太多，鐘振邦拔腿就跑，沒想到狗群竟也一邊狂追一邊狂吠，他隨手撿拾路邊的木棍，選擇轉身防衛，不料狗群竟仍持朝他衝來，他見狀趕緊蹲下，狗群才停止前進，人、狗展開對峙；他再趁隙轉身拔腿狂奔，終於甩開狗群，狼狽脫困。

鐘振邦說，看起來這3團狗群都不像是流浪狗，卻個個面露凶光，讓人不寒而慄，當下他若沒有脫逃，後果不堪設想；這裡的狗群比139線的流浪狗兇猛程度是有過之而無不及。

鐘振邦把被狗群圍攻的過程PO網，引發網友分享說，以後外出都要隨身攜帶辣椒水，若遇到狗群攻擊可以防身；還有友人KUSO說，狗群竟敢襲警，應該依妨害公務罪移送彰化地檢署轉知農業部畜生中心強制收容，擇日安樂死。另有網友說，139線流浪狗已經夠兇猛了，副分局長應該來這裡找幫手「討回來」；還有網友說，日前台北市有比特犬咬傷人事件，幸好這團狗群沒有比特犬，否則副分局長下場會很慘。

139線的流浪狗不但不怕人還會追咬，兇猛程度讓不少用路人恐懼。（資料照）

彰化警分局副分局長鐘振邦日前遭逾20隻狗群圍攻，險些被咬。 （翻攝鐘振邦臉書）

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