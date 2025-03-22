嘉縣2少女等公車 男子露鳥自慰判90日拘役

嘉義地方法院。（資料照）

2025/03/22 14:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣2名16歲少女去年8月上午6點多，在公車站等公車時，遭遇一名男子露鳥、自慰猥褻，隔天同一人在同地點再度做出猥褻行為，2名少女事後報警，追查出黃姓男子涉案，警方依妨害風化罪嫌送辦，嘉義地方法院近日審結，判處黃男拘役90日，可易科罰金，全案可上訴。

警方調查，去年8月26日上午6點多，2名少女在嘉義縣某公車站等公車，黃男騎機車到少女前面，脫褲子露出生殖器，還做出用手撫摸自慰等動作約10幾秒；隔天上午6點多，黃男再次騎機車到該公車站，看見2名少女又在同一處等公車，將機車停在2少女前，再次做出猥褻行為，少女事後報警處理。

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檢警調查，黃男因犯妨害性自主案件，被彰化地方法院判刑15年，上訴後被撤回上訴確定，入監執行後，2010年8月縮短刑期假釋出監，假釋期間付保護管束，2023年1月保護管束期滿，剩餘刑期未經撤銷假釋視為執行完畢，不料5年內再犯，為累犯，請法官加重其刑，具體求刑10月。

嘉義地院法官審酌，黃男所犯前案最名為強制性交及強制猥褻，此案所犯公然猥褻罪嫌，犯罪型態、所侵害法益、情節不同，未依累犯規定加重最低本刑，然而黃男在不特定大眾可任意往來公車站，公然自慰，破壞善良社會風俗，且少女目擊過程，間接造成心理不適、影響其身心發展，認為依公然猥褻罪2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日。

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