新竹漁會明選舉 檢迅速偵結新埔農會賄選案起訴三姓被告

新竹地區漁會明天選舉，新竹地檢署迅速偵結新埔農會賄選案起訴三姓被告。（記者廖雪茹攝）

2025/03/21 10:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地區明（22）日將舉行漁會選舉，新竹地檢署偵辦新竹縣新埔鎮農會賄選案件偵結，檢方今日發布，三姓、張姓等2名被告透過現金、洋酒買票方式行賄要求支持三姓參選理事以進而角逐理事長，對三姓被告依違反農會法提起公訴，移請新竹地方法院審理；張姓被告為緩起訴處分。

新竹地檢署表示，本案由檢察官陳子維指揮新竹縣調查站、新竹縣政府警察局偵辦。 偵查結果，認三姓、張姓兩名被告均涉犯農會法第47條之1第1項第2款之農會選舉對有選舉權之人行求而約其選舉權為一定行使罪嫌，並對三姓被告提起公訴，張姓被告則為緩起訴處分。

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檢方指出，三姓被告為新竹縣新埔鎮農會第19屆理事，於2025年2月15日，與黃姓、賴姓、陳姓等均當選新埔鎮農會第20屆會員代表。三姓登記參選該屆理事，欲進而角逐該屆理事長，卻不思正途，與同案張姓被告於2025年2月間，透過現金、洋酒買票方式，對黃、賴、陳行求，約定其等投票時支持三姓。

新竹地檢署表示，檢察長陳松吉高度重視這次農會選舉涉賄情資，指示執行秘書邱志平主任檢察官統籌轄內情資，並指派專責檢察官偵辦。檢察官陳子維在今年2月27日，指揮警調搜索並約談被告及證人到案，同時扣得洋酒、現金等證物，迅速釐清案情，昨（20）日提起公訴。

因新竹地區明（22）日將舉行漁會選舉，為確保選舉公平正義，維護人民對民主制度的信賴；檢方呼籲，若民眾如掌握賄選情資，請立即向該署免付費檢舉專線：0800-024-099檢舉，防堵賄選與暴力介入，營造乾淨選風。

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