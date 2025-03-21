到納骨塔祭拜亡妹破壞氣密窗 男被送法辦判拘役30日

簡姓男子要去草屯鎮嘉老山示範公墓納骨塔祭拜過世的妹妹，因大門沒開而破壞氣密窗，被南投地院法官判拘役30日，易科罰金折合3萬元。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/21 08:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕簡男到納骨塔祭亡妹，未等管理員開門，即用拖把破壞氣密窗想鑽進去，因體型過大而卡住，後來聯絡體型較小的友人來幫忙爬進窗子再為其開門進入祭拜，納骨塔管理員後來發現窗子遭破壞而報案，簡男因此被移送法辦，南投地院法官將簡男依毀損他人物品罪名判拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

30多歲的簡姓男子前年10月下旬上午9點，因妹妹過世，骨灰安放在草屯鎮嘉老山示範公墓第一處納骨堂的其中一棟，自行前往該塔要祭拜妹妹，但該棟門沒有打開，他沒有到管理中心找人員來幫忙開門，而是自行拿拖把撬開1扇氣密窗，氣密窗的零件因此脫落毀損，而他打開該扇窗要從窗口爬進去，但體型太大根本鑽不進去。

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簡男後來打電話給妹妹的前男友到場，請體型較瘦小的他幫忙爬進窗內，再打開大門讓簡男進入納骨堂內，到胞妹安置骨灰罐的櫃位前祭拜，拜完即離開。

草屯鎮公所的公墓管理員後來到此巡看，發現氣密窗遭破壞而報警，警方調閱監視畫面追查，查到是簡男所為而移送法辦，南投檢方則將簡男依毀損、侵入建築物等罪嫌起訴。

南投地院法官審理後，認為簡男是因想祭拜已故親人，才毀損氣密窗侵入建築物，觸犯毀損、侵入建築物罪為想像競合犯，以刑責較重的毀損他人物品罪來論處，簡男未賠償公所損失，因此判處拘役30日，若易科罰金折進新台幣3萬元。

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