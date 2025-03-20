南投縣2月詐騙案草屯最多 地籍異動「房」詐保住900萬元

南投警方查緝網路投資詐騙，在與詐團面交取款時逮獲車手。（南投縣警局提供）

2025/03/20 08:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕詐騙手法日新月異，南投縣今年2月詐欺案有159件，財損6231萬元，其中以草屯鎮受理詐騙43件最多，南投縣警察局也展開打詐行動，2月攔詐金額達2765萬元，3月還攜手地政事務所，透過申請「地籍異動即時通」，及時攔阻民眾設定抵押房產900萬元，保住房產積蓄。

南投警方昨（19日）舉辦反詐宣導時表示，近期各地出現如影集「地面師」的土地、房產詐騙案，為此3月也與地政事務所成立打詐群組，當月就攔阻民眾設定抵押房產900萬元，及時保住民眾的棲身房產。

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竹山地政事務所指出，民眾可就近向地政事務所申請「地籍異動即時通」服務，不論申請或接收通知都是免費，可臨櫃也可線上申請，只要完成申請，未來產權若有申請變動時，地政機關會立即以簡訊或電子郵件通知當事人或指定對象，如有異常過戶就能及時防阻，保障人民不動產安全。

警方表示，全縣2月受理詐欺案159件，13鄉鎮市以草屯鎮43件居首、埔里鎮38件居次，再來是南投市28件，分析受理詐欺案中，以假投資詐騙25.85％最多，財損金額也是各類詐欺案的首位，其餘假網拍詐騙也高達17.69％，假交友詐財也有9.52％。

警方說，今年不僅繼續與銀行金融機構、超商成立打詐群組，還與銀樓等黃金買賣處組成防護網，緝獲詐團車手14人，2月共同攔阻詐騙2765萬元，較去年同期870萬元大幅成長，3月也攜手台灣銀行攔阻面交黃金250萬元，盼持續透過跨單位合作，以及「地籍異動即時通」宣導反詐，強化社會防詐意識，守護民眾財產安全。

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