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    台中勤美誠品11天2起墜樓 高大成說話了

    法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

    2025/03/19 21:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勤美誠品購物商場旁綠園道，不到1個月發生2起墜樓案，上月一名男子墜樓死亡，昨（18日）幾乎在相同位置，23歲女子又墜樓身亡，對此，法醫高大成說，為什麼連續2人？很奇怪，是「找交替」嗎？不能亂說，但已有2人同位置墜樓就要小心，建議設置防墜網等防護。

    上月（2月）24日一名男子從勤美誠品11樓墜落死亡，掉落在1樓星巴克門市前，並造成星巴克玻璃門窗破裂，暫停營業；事隔3週，23歲蔡姓女子昨天下午從商場停車場11樓墜樓，掉落在1樓星巴克門市的遮雨棚上，再彈落人行道旁，明顯死亡，警方初步調查無外力介入跡象，將釐清墜樓原因。

    高大成說，若死者從商場11樓停車場輕生，屍體應該距離死者墜樓位置下來約3.5公尺到4公尺距離，一般來說，輕生仰臥墜樓，撞擊地面彈起翻身為仰臥，要視其肋骨骨折位置來判斷是輕生，還是意外墜樓。

    若是意外墜樓，掉落位置應該是在建築物正下方，不會超過1公尺；若為他殺，則要小心，要視其骨折是否一致，以及是否有吃安眠藥等。

    高大成質疑，為什麼1個月內連續二人？真的很奇怪，有傳說是「找交替」，但不能隨便亂說，台灣也沒這種暗殺方法，國外有針對高官貪汙等，假裝高樓墜落的暗殺方法需解剖，建議這2人還是要解剖。

    台中勤美商場表示，已重新檢視事發地點，並研擬設置欄杆或防護網等防護裝置改善。

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    台中勤美綠園道18日有女子墜樓身亡。（民眾提供）

    台中勤美綠園道18日有女子墜樓身亡。（民眾提供）

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