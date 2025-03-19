台中勤美誠品11天2起墜樓 高大成說話了

法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/19 21:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勤美誠品購物商場旁綠園道，不到1個月發生2起墜樓案，上月一名男子墜樓死亡，昨（18日）幾乎在相同位置，23歲女子又墜樓身亡，對此，法醫高大成說，為什麼連續2人？很奇怪，是「找交替」嗎？不能亂說，但已有2人同位置墜樓就要小心，建議設置防墜網等防護。

上月（2月）24日一名男子從勤美誠品11樓墜落死亡，掉落在1樓星巴克門市前，並造成星巴克玻璃門窗破裂，暫停營業；事隔3週，23歲蔡姓女子昨天下午從商場停車場11樓墜樓，掉落在1樓星巴克門市的遮雨棚上，再彈落人行道旁，明顯死亡，警方初步調查無外力介入跡象，將釐清墜樓原因。

請繼續往下閱讀...

高大成說，若死者從商場11樓停車場輕生，屍體應該距離死者墜樓位置下來約3.5公尺到4公尺距離，一般來說，輕生仰臥墜樓，撞擊地面彈起翻身為仰臥，要視其肋骨骨折位置來判斷是輕生，還是意外墜樓。

若是意外墜樓，掉落位置應該是在建築物正下方，不會超過1公尺；若為他殺，則要小心，要視其骨折是否一致，以及是否有吃安眠藥等。

高大成質疑，為什麼1個月內連續二人？真的很奇怪，有傳說是「找交替」，但不能隨便亂說，台灣也沒這種暗殺方法，國外有針對高官貪汙等，假裝高樓墜落的暗殺方法需解剖，建議這2人還是要解剖。

台中勤美商場表示，已重新檢視事發地點，並研擬設置欄杆或防護網等防護裝置改善。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

台中勤美綠園道18日有女子墜樓身亡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法